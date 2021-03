Avere una casa sempre pulita e in ordine è sicuramente qualcosa che ci dà più serenità. Certo che c’è chi anche ne fa una mania e pratica le faccende di casa ogni giorno. Ognuno di noi ha le proprie tecniche, i propri prodotti e i propri step. Ma siamo tutti d’accordo sul fatto che oltre ad una passata di aspirapolvere, lavare i pavimenti sia fondamentale. C’è chi predilige l’uso del semplice straccio da passare e chi invece preferisce utilizzare il mocio. In ogni caso sarà sempre presente un secchio contenente l’acqua e il detergente scelto. Proprio a proposito di ciò abbiamo trovato l’idea alternativa per questo strumento della pulizia della casa.

Di cosa si parla

Quando appunto andiamo a pulire i pavimenti con lo straccio abbiamo bisogno di un contenitore per i detersivi disciolti in acqua. Prima di iniziare andiamo a controllare la quantità di acqua necessaria per lo specifico prodotto che abbiamo scelto. Nella maggior parte dei casi ci troviamo a dover caricare il secchio con 5 litri di acqua. Una quantità non esigua, che infatti riempirebbe il contenitore per oltre i 2/3. Allora andiamo verso un lavandino per poter caricare l’acqua. Ma le dimensioni del secchio sono tali che dobbiamo a volte tenerlo inclinato. O a volte quando lo andiamo a levare perché pieno versiamo involontariamente acqua dappertutto. Così ci troviamo a lavorare con meno acqua di quella che necessitiamo. Oppure ogni volta riempiamo delle bottiglie che riversiamo poi nel secchio fino a raggiungere la quantità necessaria di acqua. Ma con l’idea alternativa per questo strumento della pulizia della casa risolveremo questo problema.

L’idea bizzarra per la pulizia della casa

Forse potrebbe sembrare un trucco bizzarro. Proprio per questo non ci abbiamo mai pensato. Ma è sicuramente una valida soluzione a questo comune problema. Quello che ci serve è qualcosa che molto probabilmente già abbiamo dentro casa. Stiamo parlando della paletta per raccogliere la polvere quando usiamo uno scopettino. Se è grande e scavata anche sul manico può fare proprio al caso nostro. Mettiamo quindi il secchio sotto al lavandino. La paletta nel lavandino con il manico che esce dal lavandino verso il secchio. La parte piatta appoggiata al bordo sotto il rubinetto. A questo punto apriamo l’acqua e questa grazie alla paletta sarà indirizzata nel secchio. Così potremmo riempirlo quanto serve senza alcun problema.