Tutti noi abbiamo oggetti vecchi e rotti di cui non riusciamo a liberarci. Chi in garage e chi in cantina, sicuramente abbiamo una stanza della casa con cumuli di oggetti vecchi e cimeli di famiglia.

Oltre ai soprammobili, sicuramente tra questi oggetti contiamo i libri vecchi, le enciclopedie e i vecchi fumetti. Spesso ci dispiace venderli o scambiarli, per non parlare di gettarli.

Se, però, vogliamo dare un’altra possibilità a questi oggetti, possiamo seguire questi consigli: libri vecchi e rovinati vivono una seconda vita.

Basta la creatività e un po’ di manualità

Se abbiamo dei libri vecchi e non abbiamo paura di modificarli per creare nuovi oggetti, possiamo seguire questi tutorial.

Se non ci interessa più il loro contenuto, possiamo reinventarli per creare oggetti decorativi vintage oppure strumenti di uso quotidiano.

Possiamo usare un libro antico come base per creare un orologio artistico. Dovremo procurarci la struttura di un orologio, ovvero il meccanismo e le lancette. Possiamo trovare questo accessorio online oppure nei negozi di artigianato.

Ora possiamo incidere la copertina del libro in modo da inserire il meccanismo e far uscire le lancette. Adesso possiamo delineare un quadrante con un pennarello indelebile. Avremo così realizzato un orologio artistico dal design vintage.

Libri vecchi e rovinati vivono una seconda vita grazie a queste idee di riciclo

Se vogliamo cimentarci in un’altra idea creativa, possiamo creare un vaso per piante.

Possiamo iniziare incollando tra loro le pagine con della colla vinilica. Poi dovremo tagliare, servendoci di un taglierino, una porzione interna ai fogli per creare un piccolo spazio. In questo spazio inseriremo del terriccio e poi pianteremo una piantina, come una primula o una pianta grassa. Così avremo trasformato un vecchio libro da buttare in un utilissimo e bellissimo vaso. L’effetto sarà davvero creativo, perfetto per abbellire una casa moderna e stilosa.

Un altro metodo perfetto per riusare dei vecchi libri è quello di trasformarli in una lampada. Dovremo impilare almeno cinque libri e fissarli con una colla apposita per la carta oppure con della colla a caldo. Sulla cima di questa pila possiamo fissare una lampada, magari corredata da un paralume in carta. Questo oggetto è perfetto per illuminare uno studio o un salotto elegante e dal sapore antico. Dopo aver realizzato questi splendidi oggetti non ci pentiremo di non aver gettato via i vecchi libri.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo visto come possiamo riciclare le vecchie pellicce dando loro una seconda vita.