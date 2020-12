Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti di noi non vedrebbero l’ora di staccare il cervello per qualche tempo.

Sebbene non si possa ancora effettuare sugli umani, l’ibernazione è possibile, lo dice la natura: alcune specie la mettono già in pratica. Non parliamo di criogenia avanzata come in Futurama, ma di uno stato ibernativo parziale che coinvolge le funzioni primarie e parte dei tessuti.

Ghiaccioli gracidanti

La rana del legno ((Lithobates sylvaticus) d’inverno va in letargo, come molti animali boschivi.

Ciò che lascia interdetti è che queste rane si sono talmente adattate ai climi freddi, da gelare durante l’inverno. Durante questo periodo, infatti, smettono di respirare e il loro cuore smette di battere. I loro corpi producono una sostanza antigelo che impedisce al ghiaccio di formarsi all’interno delle cellule; ciò consente loro di proseguire una vita in stand-by. Benché le cellule siano “vive” all’interno, negli spazi tra le cellule il gelo si fa strada. Quando il clima comincia a farsi mite, le rane del legno si… “sbrinano” e proseguono la loro esistenza di nutrimento, accoppiamento, ecc.

Perfino la pelle di questi anfibi congela. A tutti gli effetti, potrebbero sembrare delle statuine replicate in modo perfetto.

L’ibernazione è possibile lo dice la natura

Speciali proteine nel sangue fungono da agenti nucleanti e provocano il congelamento dell’acqua presente nel sangue. Questo ghiaccio, per osmosi, risucchia la maggior parte dell’acqua dalle cellule della rana. Nel frattempo, fegato inizia a produrre grandi quantità di glucosio, che si conserva nelle cellule e le sostenta.

Questa soluzione zuccherina concentrata sarebbe il fattore cruciale che impedirebbe al gelo di sottrarre ulteriore acqua al corpo delle rane (e causarne la morte).

E per gli umani?

Mr Freeze esiste soltanto nell’universo dei fumetti della DC Comics.

Agli esseri umani mancano questi agenti nucleanti. Pertanto, quando siamo esposti a un freddo molto intenso, otteniamo un congelamento che succhia letalmente tutta l’acqua dalle nostre cellule e le fa collassare.

In conclusione, l’ibernazione è possibile, lo dice la natura, ma non fa proprio per noi. Possiamo solamente accontentarci di un lungo sonno ristoratore, e curare il nostro riposo quotidianamente.