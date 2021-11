Purtroppo è possibile ci sia capitato più di una volta di trovare quelle fastidiosissime macchioline nere sul nostro vestito preferito. Su una magliettina a cui teniamo particolarmente o una camicetta costosa che abbiamo acquistato dopo aver risparmiato tanto. Anche se abbiamo sempre lavato con cura questi capi può capitare di ritrovarsi ad affrontare questo problema.

Le macchioline nere che compaiono sui capi non sono altro che muffa. Purtroppo l’umidità non attacca solo le pareti o i mobili, può anche danneggiare i tessuti. È possibile che abbiamo riposto i nostri capi in armadi posizionati su una parete con tracce di muffa. Oppure che, come succede per gli asciugamani, abbiamo infilato i capi ancora umidi nell’armadio. Questo è un errore comune che fa sì che l’umidità vada a rimanere intrappolata tra le fibre.

Liberiamoci subito delle macchioline nere di muffa sui vestiti con questa soluzione facile e veloce

Ora che il danno è fatto però dobbiamo trovare qualche rimedio per recuperare i nostri amati capi. Abbiamo già visto che in pochi sanno che per eliminare le macchie di muffa dai vestiti bastano ingredienti semplici. Sale, limone e anche latte possono essere ottimi rimedi naturali per ovviare a questo problema. Purtroppo però non sono sempre efficaci e prima di buttare via il nostro vestito preferito ecco cosa fare.

Prendiamo una bacinella e posizioniamoci dentro il capo da trattare e aggiungiamo alla bacinella circa 60 gr di borace. Questo composto del boro ha tante applicazioni ed è molto usato come detergente multiuso. Anche se si tratta di un composto naturale è irritante perciò utilizziamolo con cautela.

Ora aggiungiamo anche 60 ml di perossido d’idrogeno, attenzione perché al pubblico non può essere venduto con una concentrazione superiore al 12% w/w. Infine dell’acqua calda a coprire per far avvenire la reazione tra i prodotti e creare questa soluzione detergente. Lasciamo agire la soluzione per almeno un paio d’ore dopodiché strizziamo bene e mettiamo in lavatrice. Laviamo con ciclo delicato a 40° gradi e aggiungiamo solo dell’ammorbidente, in alternativa si può usare l’aceto bianco se preferiamo.

Questo rimedio è efficace soprattutto con le fibre naturali come il cotone del nostro vestito. Possiamo anche provare con le fibre sintetiche ma potrebbe essere più difficile. Ora non ci resta che lasciare asciugare bene il nostro capo e le macchie saranno sparite.

Insomma, liberiamoci subito delle macchioline nere di muffa sui vestiti con questa soluzione facile e veloce. È sempre consigliato prestare attenzione quando si utilizzano prodotti chimici che potrebbero avere effetti collaterali.