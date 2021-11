Alcuni sostengono che quando si frigge tutto diventa più buono, altri sostengono che sia solamente dannoso per la salute.

Nonostante non si tratti del modo di cottura dei cibi più salutare in assoluto in molti amano le fritture. Davvero pochi ammetteranno di non avere l’acquolina in bocca pensando a una frittura di pesce o a delle frittelle.

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, e in genere dei periodi di festa, i cibi fritti cominceranno ad abbondare sulle tavole. Tuttavia uno dei problemi più fastidiosi legati alle fritture è, da sempre, la puzza. Un odore che non ha rivali, se non forse quello del fumo delle sigarette.

I cattivi odori che si impregnano ovunque, dalle tende ai capelli passando per i vestiti, rendono questa preparazione un vero incubo.

In particolar modo se, malauguratamente, ci si dimenticasse la frittura sul fuoco facendola bruciare.

Tuttavia, utilizzando dei piccoli accorgimenti sarà possibile cucinare senza rendere la casa un incubo. Quindi, liberiamoci subito dalla puzza di fritto in casa grazie a questo ingrediente naturale a costo zero.

I trucchi

Innanzitutto, sarà importante utilizzare dell’olio di buona qualità e mai riutilizzare olio già fritto una volta. Inoltre, una volta terminata la preparazione non bisognerà assolutamente versare nel lavandino o nel wc l’olio utilizzato. Infatti, è un gesto all’apparenza banale ma molto dannoso per l’ambiente.

Per rendere più salutare la frittura, poi, la si potrà lasciare avvolta in carta da cucina per qualche minuto. La carta assorbirà, così, l’olio in eccesso che altrimenti finiremmo per ingerire.

Ma passando al problema principale un primo trucco per limitare gli odori è friggere utilizzando il fornello più vicino alla finestra.

La finestra o la porta dovranno essere lasciate aperte o socchiuse durante la preparazione. Nel caso il balcone sia una veranda chiusa si dovranno aprire anche i vetri di questa. In caso contrario la puzza di fritto si concentrerà tutta nella veranda.

Liberiamoci subito dalla puzza di fritto in casa grazie a questo ingrediente naturale a costo zero

Si potrà, poi, utilizzare il limone che è ottimo per eliminare la puzza di fritto e, in generale, i cattivi odori. Prendere un limone, tagliarlo a metà e spremerlo nell’olio prima di accendere la fiamma. Una volta acceso il fornello l’olio comincerà a friggere e il limone rilascerà dei piacevoli aromi che elimineranno i cattivi odori.

Si ripete, però, che il limone andrà spremuto solamente prima di iniziare a friggere a olio freddo, farlo dopo è davvero molto pericoloso.

Per non bruciare

Il limone, poi, potrà anche soccorrerci quando, da novellini della frittura, abbiamo paura di bruciarla.

Per non bruciare i fritti, infatti, uno dei segreti della nonna tramandato di generazione in generazione è proprio quello di utilizzare il limone.

Si consiglia di utilizzare un limone non trattato e biologico, lavarlo accuratamente e tagliare la scorza in modo sottile.

Prendere la scorza e aggiungerla all’olio per ottenere una frittura deliziosa e allontanare il rischio bruciature. Il trucchetto sarà perfetto per tutte le fritture, da quelle di pesce a quelle dolci.