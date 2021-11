Acari e germi sono grandi nemici dei nostri materassi, ma anche muffe e macchie varie fanno la loro parte. D’altronde, il letto è il luogo dove passiamo circa 1/3 della nostra vita e, quindi, un possibile ricettacolo per sporcizia, macchie e sudore. Onde evitare questi inconvenienti però basterà effettuare periodicamente delle semplici e veloci pulizie.

Dopo aver letto questo articolo allora liberiamoci subito da macchie e cattivi odori sul materasso grazie a pochi ingredienti sani ed economici.

Alcuni errori da non fare mai

Prima di tutto, però, dovremo fare attenzione a evitare alcuni errori che potrebbero rovinare irrimediabilmente il nostro materasso. Una delle prime cose da tenere a mente e che non dovremmo mai lasciare umido il materasso: bisogna sempre farlo asciugare per bene, pena la formazione di muffa e cattivi odori. Allo stesso modo anche non ruotare mai il materasso potrebbe, alla lunga, creare dei problemi. Generalmente dovremo ribaltare il materasso ogni 3/6 mesi, o quantomeno ruotarlo di 180 gradi per farlo consumare in modo uniforme.

Un errore molto simile potrebbe poi essere quello di sedersi sul bordo: questo gesto che compiamo inconsapevolmente è sbagliato perché, a lungo andare, schiaccerà quella zona creando un fastidioso dislivello. Infine, anche tenere il materasso troppo vicino stufe o termosifoni non è una fantastica idea. Dovremo, infatti, sempre evitare l’accumulo di calore e umidità onde evitare di creare un ambiente perfetto per la proliferazione di germi e batteri.

Per rimuovere con sicurezza le varie macchie dal materasso dovremmo allora versare innanzitutto del sale sulla macchia e spruzzarci sopra un poco di aceto. Se non dovessero formarsi subito delle bollicine rincariamo la dose di aceto e lasciamo agire per circa 10 minuti. Una volta passato questo tempo, spargiamoci sopra del bicarbonato di sodio e strofiniamo delicatamente con acqua tiepida. Basterà giusto qualche minuto per poter vedere subito la macchia scomparire.

Per poter eliminare efficacemente le macchie dal materasso dovremo però anche riconoscere i vari tipi di macchie: quelle di sangue, quelle di urina e quelle di altri fluidi corporei come il sudore, ognuno delle quali necessiterà di alcuni piccoli accorgimenti. Ad esempio, per quelle di sangue non dovremo mai utilizzare l’acqua calda ma preferirne quella fredda e agire il prima possibile. Per quelle di pipì, invece sarà più semplice eliminarle quando ancora umide o bagnate, evitando invece il vapore che non fa altro che fissarle. Infine, per quelle di sudore dovremo utilizzare un detergente enzimatico che ci aiuti a scomporre le proteine contenute in questi liquidi.

Approfondimento

