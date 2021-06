Liberiamoci per tutta l’estate da sporco, insetti e odori grazie a queste importanti pulizie da fare subito

Si parla spesso di pulizie di primavera, ma anche in estate è importante fare alcuni lavoretti in casa. Ci sono alcuni aspetti ben precisi da considerare in questo periodo e che è bene conoscere. Innanzitutto, troviamoci un metodo di pulizia che funzioni bene. Proprio in questo senso lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente consigliato una maniera per lavorare rapidamente e con risultati di alto livello. E poi bisogna ovviamente conoscere i lavori fondamentali che bisogna portare avanti in questo periodo. Liberiamoci per tutta l’estate da sporco, insetti, ed odori grazie a queste importanti pulizie da fare subito.

Il fastidio degli insetti

Partiamo subito da un oggetto che utilizziamo tantissimo in estate, ovvero le zanzariere. Sappiamo bene che sono le nostre migliori alleate contro le punture di zanzara, quindi assicuriamoci che siano belle pulite. Facciamo in particolare attenzione agli angoli della zanzariera, dove essa è fissata al muro. Qui infatti si concentra lo sporco più ostinato. Usiamo un po’ acqua tiepida con sapone per i piatti e aceto, e la pulizia sarà rapidissima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia avremo sempre problemi con gli insetti, e sicuramente sentiremo tanti ronzii durante l’estate. Stiamo attenti perché molti insetti vanno ad infilarsi dove ci sono le sorgenti di luce, e muoiono lì. Quindi lampade e lampadari vanno controllati molto frequentemente e puliti di volta in volta.

Altre pulizie importanti

Non dimentichiamoci poi la pattumiera, che con il caldo tende a rilasciare più odori. Per impedire che succeda assicuriamoci di lavare più a fondo quello che buttiamo. Contenitori e bottiglie infatti hanno spesso dei residui alimentari, quindi lasciati nella spazzatura tendono a puzzare. Siccome d’estate l’odore è più forte, è importante essere più accurati nel pulire prima di buttare.

Liberiamoci per tutta l’estate da sporco, insetti, ed odori grazie a queste importanti pulizie da fare subito. Concludiamo con il più ovvio dei consigli: puliamo sempre gli esterni. Non vogliamo certo fare brutta figura con i vicini, che dal loro giardino vedano che casa nostra è sporca.