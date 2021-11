Nei fine settimana, spesso, ci dedichiamo alle pulizie della casa. Dopo una settimana di impegni, è una soddisfazione vederla in ordine e profumata. Eppure, ci sono tanti angoli della casa in cui ci dimentichiamo di intervenire. In realtà, è proprio lì che si accumula più facilmente lo sporco. Quindi, per evitare rischi alla salute, cattivi odori e altri fastidi, dovremmo impegnarci a pulire gli angoli impensabili della casa con regolarità. Oggi vogliamo concentrarci su uno in particolare, che ha la singolare caratteristica di accumulare molta umidità, con tutto ciò che ne consegue. Allora, liberiamoci di batteri e uova di insetto pulendo questa zona della casa che molti ignorano. Come sempre, per farlo possiamo utilizzare i detergenti commerciali o alcuni rimedi naturali di provata efficacia. In ogni caso, una volta scoperto lo sporco che ci si annida, puliremo questi angoli molto più spesso.

Quando puliamo casa o finiamo di mangiare, sicuramente laveremo i piatti e il lavandino. Chi ha la fortuna di avere la lavastoviglie non deve fare altro che risciacquare velocemente gli oggetti prima di inserirli nel macchinario. Se invece non abbiamo la lavastoviglie, o i piatti da lavare sono pochi, prenderemo in mano spugna e detersivo. Quindi, in ogni caso, faremo uso del lavandino. Molti ignorano, però, che anche se laviamo questa zona e il suo intorno, ci sono degli angoli dove si accumula acqua e sporco. Stiamo parlando del tubo di scarico e del vassoio dello scolapiatti. Qui, l’umidità e i residui di cibo sono l’ambiente ideale per la proliferazione dei batteri e per gli insetti, che sceglieranno queste zone per deporre le uova. Ecco perché a volte i moscerini appaiono senza sapere da dove siano venuti, nonostante ci siamo premurati di coprire il cibo.

La soluzione è semplice: bisogna rimuovere l’acqua e lavare queste zone con regolarità.

Come lavare gli angoli nascosti

Per quanto riguarda il tubo di scarico del lavandino, innanzitutto dovremmo evitare di farci arrivare dei residui di cibo. Infatti, questo non solo favorisce la comparsa di batteri e insetti, ma causa anche cattivi odori e intasature. Quindi, puliamo per bene piatti e posate prima di metterli nel lavandino. Detto questo, non si può certo evitare che ci arrivi acqua. Ciò che possiamo fare è far scorrere dell’acqua bollente dopo aver lavato i piatti. Ogni tanto, possiamo anche aggiungere una piccola quantità di bicarbonato che disinfetta e annienta gli odori.

Per quanto riguarda il vassoio sotto lo scolapiatti o lo scolaposate, dobbiamo ricordarci di svuotarli regolarmente. Una volta ogni tanto, poi, possiamo intervenire con acqua, limone e bicarbonato. Ricordiamoci che scegliere soluzioni naturali non è un bene solo per l’ambiente, ma anche per le nostre tasche. Infatti, sostituendo detersivi e altri 2 oggetti di uso comune possiamo risparmiare fino a 300 euro l’anno.

Se ormai è troppo tardi e ci ritroviamo la cucina invasa dai moscerini, possiamo liberarcene con un ingrediente che tutti abbiamo in casa.