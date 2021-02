Uno dei vizi che più dilaga nel nostro paese è quello del fumo. Sono infatti tantissimi gli italiani che quotidianamente si accendono circa più di dieci sigarette. Ovviamente alcuni vanno addirittura oltre questa cifra, mentre altri si mantengono più bassi. A prescindere dalle quantità, si tratta di un’abitudine molto dannosa che dovrebbe essere interrotta immediatamente. Certamente non si tratta di un percorso facile, le insidie da superare infatti sono diverse.

Dentro ambienti chiusi

Una gran parte dei fumatori preferisce in ogni caso evitare di dare spazio a questo vizio all’interno delle mura domestiche. Si tratta di una scelta saggia e condivisibile, perché in questo modo si evita di contaminare gli ambienti in cui si dorme e si passa la maggior parte del tempo. Esistono però alcune persone che non riescono a limitare il consumo di sigarette all’esterno. Quest’ultime sono solitamente alla ricerca di metodi per eliminare le tracce di fumo. Proprio per questo, oggi sveleremo un ottimo consiglio per risolvere questo problema comune. Liberiamoci dell’odore di fumo in casa e in macchina con un efficientissimo rimedio.

Profumo artigianale

Anche ai fumatori più incalliti di certo non piace sentire costantemente l’odore stantio di sigaretta all’interno dell’abitazione, così come dentro la macchina. Esistono difatti metodi per purificare l’ambiente e di conseguenza l’aria, diventata pesante ed irrespirabile. Andiamo a conoscerne uno particolarmente risolutivo: oggi liberiamoci dell’odore di fumo in casa e in macchina con un efficientissimo rimedio.

Tutto quello che ci serve è rappresentato da un bicchiere, o una bottiglietta di plastica, che andremo a riempire con dell’acqua. A questo punto aggiungiamo anche delle bucce di arancia, una manciata di zucchero bianco e una spolverata di cannella. Mescoliamo per bene il tutto e posizioniamo il nostro contenitore nella stanza che vogliamo profumare, o all’interno dell’abitacolo dell’automobile. In pochi minuti, gli ingredienti andranno a rilasciare un ottimo profumo, in grado di soppiantare del tutto lo sgradevolissimo odore di fumo. Avremo così a disposizione un deodorante per ambienti totalmente artigianale e, neanche a dirlo, super economico.