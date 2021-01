Ogni stagione presenta dei lati positivi e negativi. Vi sono alcune persone che amano l’inverno in quanto in questi mesi è molto probabile che scenda la neve e perché, sempre in questa stagione, festeggiamo le vacanze di natale. Un’altra grande parte di persone invece preferisce di gran lunga l’estate per la possibilità di andare al mare e per non dover soffrire continuamente di freddo. Tutti i periodi dell’anno in ogni caso portano con loro delle conseguenze, che possano piacere o meno. In casa anche possiamo notare come, a seconda della stagione, dobbiamo affrontare diversi inconvenienti e disagi.

Un continuo ronzio

Come ben sappiamo, d’estate tutti noi dobbiamo combattere con la continua presenza di zanzare. Chi ha la sfortuna di essere preso di mira da questi insetti, sa bene quanto possano essere fastidiose le punture. Esistono moltissimi metodi, naturali e non, in grado di allontanarle. Anche se, con la fine del periodo caldo, tendono a sparire e a non farsi più vedere per diversi mesi. Il periodo invernale, d’altro canto, è caratterizzato dalla presenza di mosche. Questi insetti, al contrario delle zanzare, sono presenti tutto l’anno e con il loro continuo ronzio possono diventare alquanto irritanti. A tal proposito, liberiamoci delle mosche in casa una volta per tutte grazie a questo olio essenziale, e andiamo a vedere come.

Olio essenziale di eucalipto

L’olio essenziale di eucalipto è reperibile in qualsiasi erboristeria e, ovviamente, anche nei maggiori siti di acquisto su internet. Per utilizzarlo contro le mosche ci serviranno solamente sei o sette gocce. Prendiamo infatti un brucia essenze e inseriamo all’interno le gocce di olio di eucalipto assieme a un bicchiere d’acqua. Amalgamiamo bene il tutto e posizioniamolo in cucina, oppure dove riscontriamo una massiccia presenza di questi insetti.

Consigliamo ovviamente di far bruciare l’essenza nel momento del giorno in cui notiamo una quantità maggiore di mosche. Solitamente questo avviene la sera, ma dipende da molti fattori e quindi l’orario potrebbe variare. L’odore dell’olio essenziale di eucalipto risulta sgradevolissimo a questi insetti che, ovviamente, si terranno alla larga appena lo percepiranno. A noi invece l’odore risulta molto gradevole, e avremo dunque un duplice effetto. Oltre ad allontanare questi fastidiosi insetti, inebrieremo la casa con un profumo intenso e piacevole. Dunque liberiamoci delle mosche in casa una volta per tutte grazie a questo olio essenziale.