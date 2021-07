Non solo chi vive in zone di campagna deve preoccuparsi di questi fastidiosi insetti. Purtroppo, infatti, anche le città sono infestate da blatte e scarafaggi. Soprattutto se si vive a piano terra il rischio di ritrovarsi in casa uno di questi animali è molto alto. Quindi è bene sapere cosa fare per liberarsene prima che infestino tutta la casa.

Blatte e scarafaggi e le diverse specie

Quelli che chiamiamo comunemente blatte o scarafaggi sono insetti che fanno parte della famiglia Blattodea. Ne esistono svariate specie, ma le più comuni in Italia sono principalmente 4. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “In Italia sono 4 le tipologie più diffuse di scarafaggi e pochi sanno perché si nascondono in precise parti della nostra casa”. La più diffusa è sicuramente la Blattella germanica e oggi vedremo proprio come tenere lontano questo fastidioso intruso.

Liberiamoci delle blatte una volta per tutte grazie a questo profumatissimo olio essenziale

Ovviamente, il metodo di cui parleremo oggi è efficace come repellente nel caso trovassimo qualche blatta in giro per casa. Se dovessimo trovarci davanti ad una vera e propria infestazione ci toccherà ricorrere alla disinfestazione professionale. Come capire dove si nascondono questi fastidiosi insetti? La blattella germanica di cui parleremo oggi ama gli ambienti umidi e caldi. Quindi, meglio controllare dietro gli elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, per scovarla prima che nidifichi.

Ma come fare per tenerle lontano da casa?

Un recente studio si è concentrato proprio sull’uso di oli essenziali come repellenti per le blatte. Questo per limitare l’uso di prodotti chimici, sia per l’ambiente che per la sicurezza nelle nostre case. I ricercatori hanno testato gli oli essenziali di 12 piante della famiglia delle Apiaceae. Dai test è emerso che l’olio essenziale di aneto è quello più efficace come repellente contro la blattella germanica. Una menzione d’onore, però, va fatta anche per l’olio essenziale dell’erba del vescovo.

Quindi, liberiamoci delle blatte una volta per tutte grazie a questo profumatissimo olio essenziale. Ora sappiamo che mettendo qualche goccia di olio essenziale di aneto terremo lontane le blatte da casa. Utilizziamolo nei punti più a rischio e non dovremo avere paura di ritrovarci in casa questi ospiti indesiderati.

Approfondimento

