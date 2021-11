Con l’autunno tornano le piogge e con esse l’umidità, che crea non pochi fastidi. Infatti, può creare macchie di muffa sui muri, costringendoci a correre ai ripari con un metodo davvero infallibile. Oppure l’umidità si concentra in altri spazi angusti, come gli armadi. Anche questo però è un problema che si può risolvere facilmente con un semplice sacchetto profumato.

Lo stesso possiamo dire dei capelli, che con l’umidità si increspano, sembra, senza rimedio. In realtà, una semplice routine di pulizia e asciugatura può fare una grande differenza. Liberiamoci dei capelli crespi anche con l‘umidità per dei capelli lisci e lucenti anche in inverno. In molti casi non avremo neanche bisogno di comprare prodotti specifici, ma semplicemente di rispettare la struttura del capello. Per cominciare, possiamo capire per quale motivo i capelli si increspano con l’umidità.

Perché i capelli diventano crespi con l’arrivo dell’umidità

La struttura del nostro capello comprende lo strato esterno detto cuticola, formata da piccole squame sovrapposte. Quando queste aderiscono bene l’una con l’altra, il nostro capello sarà liscio e resistente. Invece, quando c’è molta umidità questa si insinua fra le “squame”, sollevandole e creando il temuto effetto crespo.

Dunque, per evitare che questo accada, appare subito chiaro che dobbiamo impedire che l’acqua entri nel capello, ma continuando a nutrirlo.

Un capello secco risulterà più assorbente a contatto con l’acqua, anche se dispersa nell’atmosfera. Quindi, ciò che dobbiamo fare è idratare il più possibile il capello. Gli oli, tra l’altro, creeranno una barriera protettiva contro l’umidità.

Quindi, quando laviamo i capelli non possiamo rinunciare al balsamo e sarebbe meglio anche applicare una maschera per capelli una volta alla settimana. Non dimentichiamoci di distribuirlo soprattutto sulle punte, che sono le più danneggiate e di lasciarlo in posa per almeno 10 minuti.

Quando li asciughiamo invece, dobbiamo cercare di non sollevare le cuticole rendendo le più sensibili all’atmosfera. E per questo, dovremmo evitare di sfregare energicamente i capelli con l’asciugamano. Invece, possiamo utilizzarlo per tamponare delicatamente i capelli.

Allo stesso tempo, asciugare i capelli completamente è di assoluta importanza per dargli una piega duratura. Utilizziamo quindi l’asciugacapelli tenendolo a una buona distanza per non stressare troppo il capello. A questo scopo, potremmo anche ricorrere a dei prodotti specifici che rendono i capelli più resistenti al calore emesso da phon e piastre. In ogni caso, nelle giornate più umide è sicuramente meglio evitare di utilizzare piastre e arricciacapelli. Queste infatti disidratano il capello rendendolo più “assetato” di umidità.

Per ridurre il tempo in cui esponiamo i capelli al getto dell’asciugacapelli, sarebbe meglio lasciarli asciugare leggermente all’aria prima di utilizzarlo.

Anche un siero può rendere i capelli più morbidi e lucenti, se applicato prima dell’asciugatura. Allo stesso modo, anche uno spray anti crespo una volta ultimata la piega.

Infine, per distribuire gli oli presenti sui capelli in modo uniforme, diversi esperti consigliano le spazzole in setole di cinghiale. Ricordiamoci però che, anche se in molti sbagliano, ecco ogni quanto dovremmo lavare la spazzola per capelli e come farlo.