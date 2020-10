Da qualche settimana la bella stagione ha lasciato, definitamente, il posto alle più grigie giornate d’autunno. Pioggia e vento non sono mancati in questi giorni, interessando a sprazzi tutto il territorio italiano. L’arrivo dei mali di stagione, quest’anno purtroppo, si unisce anche alla già delicata situazione relativa alla diffusione del coronavirus. Tutto questo crea un senso di agitazione ulteriore quando vengono a bussare alla nostra porta i sintomi dell’influenza. Tuttavia, sconfiggere la fastidiosa sensazione del naso chiuso si può. Come? Grazie ad un rimedio semplice che molto spesso usano anche i medici pediatri con i più piccini.

Liberati dal raffreddore e dal naso chiuso con un metodo semplice ma infallibile

Questa tecnica fa parte, generalmente, dell’igiene quotidiana dei bambini. Stiamo parlando del lavaggio nasale. Utile anche per gli adulti, tale lavaggio, attribuisce a rimuovere non solo il raffreddore ma anche le polveri sottili che respiriamo durante la giornata, mantenendo pulite le mucose. Per questo motivo è consigliato anche nei periodi di allergie.

Come può essere effettuato il lavaggio?

La tecnica è tra le più semplici. Infatti, è possibile utilizzare l’acqua del rubinetto a cui si può aggiungere un cucchiaio di sale. Il lavaggio può essere effettuato anche mediante una soluzione fisiologica ma il metodo casalingo avrà, comunque, l’effetto sperato. Si possono utilizzare fialette o spray che grazie ad un sistema di pressione permette un lavaggio più delicato, oppure puoi prendere anche una bottiglia piccola in plastica.

Per un corretto lavaggio, bisogna avvicinarsi al lavandino, inclinare la testa a sinistra e lavare la narice destra e viceversa. Una volta versata la soluzione, fate agire per qualche secondo e poi soffiate il naso prima di passare alla pulizia dell’altra narice. Attenzione a non inclinare la testa all’indietro, il rischio è quello di far finire il liquido in gola. Il lavaggio è consigliato più volte al giorno in quanto non ha controindicazioni. Tuttavia, è sconsigliato in presenza di infiammazione acuta o lesioni nasali.

