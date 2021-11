Il piacere di scartare non ha età, perché una sorpresa o un regalo fanno sempre piacere. Sarà per questo che negli ultimi anni si sono diffusi sempre di più i calendari dell’avvento. 24 finestrelle da aprire in attesa del Natale per 24 sorprese da scoprire giorno dopo giorno.

I calendari dell’avvento tradizionali contengono cioccolatini dalle forme che ricordano l’inverno e il Natale, ma col tempo molti brand hanno iniziato a creare dei calendari personalizzati. Possiamo quindi trovare sorprese di ogni tipo, dai trucchi ai Lego, dai prodotti enogastronomici alle offerte quotidiane per gli acquisti online. Oggi ci rivolgiamo agli amanti dei prodotti di bellezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Li stavamo aspettando questi 3 immancabili calendari dell’avvento a tema beauty da scartare a ogni età

Per chi ama i prodotti a tema beauty, ecco 3 immancabili calendari dell’avvento da scartare questo inverno:

Sephora propone il Calendario dell’Avvento Sephora Favorites con prodotti di 12 nuovi brand, 7 full size e 2 nuove sorprese. Dai colori brillanti, tra l’oro e il rosa, la scatola non solo ha un design da fare invidia, ma è anche riutilizzabile. Il brand propone anche un calendario dell’avvento più economico della Sephora Collection Holiday Vibes con 24 prodotti di make up, accessori, cura della pelle e del corpo; Anche il brand MAC punta ai colori vivaci con un Calendario dell’Avvento quasi ipnotico. Chiamato Box of Tricks, contiene 24 prodotti must have iconici e mini taglie. Questo scrigno di sorprese a edizione limitata sta già andando a ruba.

Ecco un regalo esclusivo da collezione firmato Chanel

Per chi vuole osare senza badare a spese, ecco il primo Calendario dell’Avvento firmato Chanel,

in occasione dei 100 anni del celebre profumo Chanel N.5.

Ricalcato sulla splendida silhouette del flacone di profumo, il calendario dell’avvento di Chanel è un vero e proprio oggetto da collezione. Sono 27 le finestrelle, numerate da 5 a 31, e contengono prodotti preziosi tra make up, skincare, profumi e altre sorprese.

Li stavamo aspettando questi 3 immancabili calendari dell’avvento a tema beauty da scartare a ogni età.

Per completare il nostro look perfetto per le feste, oltre al trucco bisogna scegliere anche la giusta acconciatura. Ecco un taglio alla moda che stanno chiedendo tutte al parrucchiere, da abbinare a questi orecchini intramontabili che tornano direttamente dagli anni ’80.

Approfondimento

“Torna questa gonna comodissima, elegante e passepartout che sta bene davvero a tutte e molte la stanno già indossando”