Recentemente hanno definito questi frutti di bosco “una miniera di antiossidanti” e, garantiamo che non è un’esagerazione. Parliamo dei mirtilli neri, probabilmente uno dei rimedi più conosciuti e apprezzati dal giardino dell’Eden. Spesso li gustiamo come decorazione delle crostate, ma dovremmo invece prenderli con maggiore frequenza per la salute del nostro organismo. Li chiamano la miniera di antiossidanti ed ecco perché dobbiamo assumerli per vivere alla grande e frequentare meno la farmacia. Vediamo con i nostri Esperti le caratteristiche benefiche di questo arbusto spontaneo presente sulle nostre montagne.

Protezione delle vie urinarie

Quando parliamo dei mirtilli neri come rimedio naturale conosciuto da millenni, facciamo riferimento a uno dei benefici in assoluto più conosciuti: la protezione delle vie urinarie. Le sostanze antiossidanti presenti in questo frutto di bosco aumentano l’acidità della nostra urina. E, ciò impedisce ai batteri di infiltrarsi e riprodursi nella nostra pipì. Queste sostanze prevengono:

la cistite;

l’infiammazione della prostata;

le infezioni all’uretra e alla vescica urinaria.

Senza contare, come suggeriscono tutte le associazioni mediche della ricerca contro il cancro, che i mirtilli neri prevengono l’informazione dei tumori. Possiamo assumerlo alla mattina anche nella versione succo concentrato.

La vitamina P

Li chiamano la miniera di antiossidanti ed ecco perché dobbiamo assumerli per vivere alla grande, grazie alla presenza di una vitamina poco conosciuta. Ci riferiamo alla vitamina P, che potremmo definire “sorellastra” di tutte quelle più famose e più comuni, ma è altrettanto importante. Serve infatti a prevenire le malattie cardiovascolare e gli avvenimenti specifici come ictus e infarti.

Non solo, perché questa vitamina è particolarmente indicata per coloro che stanno parecchie ore davanti al computer. I mirtilli neri sono infatti dei meravigliosi alleati per la salute dei nostri occhi. Sempre in materia di rimedi naturali, rimandiamo i nostri Lettori all’approfondimento dell’articolo sottostante per la cura del mal di testa.

