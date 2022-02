Li amiamo tantissimo e sono super trendy ma questi pantaloni allargheranno la nostra figura ed evidenzieranno difetti che forse vorremmo nascondere

La moda non è solo apparenza e sfarzo. Infatti, gli abiti hanno anche un peso importantissimo sul modo in cui appare la nostra figura. Alcune persone tendono a vestirsi per lo più seguendo il proprio gusto. E in questo, è giusto sottolinearlo, non c’è assolutamente nulla di male. Coloro che appartengono a questa categoria, infatti, sono disinteressati a nascondere qualche piccolo difettuccio, che potrebbe esserci, e preferiscono seguire il proprio gusto. Ci sono altre persone, però, che sfruttano i capi di abbigliamento anche per nascondere alcune forme, che ancora non si vedono bene addosso e che preferirebbero non far notare. E se invece noi apparteniamo a questa categoria, dovremmo capire quali abiti valorizzano il nostro fisico e quali invece sarebbe meglio evitare. In particolar modo, teniamo bene d’occhio i pantaloni.

I jeans da scegliere per snellire la figura facendoci apparire decisamente più snelli e magri

Iniziamo presentando alcuni jeans che potrebbero aiutarci a rendere la nostra figura più slanciata e snella, se quello è il nostro obiettivo. Infatti, ci sono alcuni modelli che possono far risaltare diversi fisici e che sono facilissimi da indossare e abbinare. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne abbiamo già indicato uno. Si tratta di un modello simpatico e divertente, perfetto per quando si vuole uscire a fare una passeggiata o per una serata in compagnia di amici e persone care. In alternativa, in un altro articolo, abbiamo proposto un altro paio di jeans, sempre adatti a diverse occasioni di socialità e svago, che potrebbero rendere le gambe più snelle, aiutandoci a cambiare un po’ l’apparenza.

Li amiamo tantissimo e sono super trendy ma questi pantaloni allargheranno la nostra figura ed evidenzieranno forme che vogliamo nascondere

Dopo aver visto i consigli su cosa indossare, però, cerchiamo anche di capire cosa sarebbe meglio evitare. Non tutti i pantaloni, infatti, sono adatti a determinati fisici. E, se vogliamo nascondere leggermente i fianchi o le cosce, dovremmo assolutamente evitare i jeans effetto slavato. Per quanto vadano di moda e per quanto tantissime persone li adorino per la loro immagine sbarazzina e vintage, purtroppo non sono adatti a coloro che vogliono sembrare più snelli. L’effetto slavato, infatti, tende a sottolineare forme pronunciate, con cui certe persone non si sentono a proprio agio. Piuttosto, sarà meglio optare per un colore più scuro, che sicuramente ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo. Dunque, ora lo sappiamo. Li amiamo tantissimo e sono super trendy ma purtroppo questo paio di pantaloni non si adatta in alcun modo a tutte le forme.

