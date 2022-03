Il cambio stagione è sempre più vicino e urge iniziare a pensare quali capi mantenere in armadio e quale riporre per la prossima stagione fredda. Se c’è ancora qualche settimana per cardigan leggeri e golfini, i maglioni in lana pesanti o i cappotti devono prepararsi a lasciare posto alla primavera.

In armadio, tuttavia, potrebbe esserci qualche capo per più stagioni, dalle fredde alle calde. Non deve stupire che il più delle volte si tratti di pantaloni. Tranne che per i tessuti più freschi come il lino o la seta, gli stessi pantaloni potrebbero andar bene tanto per l’inverno che per la primavera.

Perché questo capo invernale è la vera scoperta della moda primaverile

Si tratta proprio dei pantaloni beige in tessuto che, non a caso, sarebbero stati decretati tra i pantaloni amatissimi dalle star per il 2022.

Certamente tutti li abbiamo amati in inverno ma questi pantaloni rappresentano il capo primaverile d’eccellenza per una serie di motivazioni. Ma quale colore si abbina con il beige per realizzare outfit da donna incredibili?

Molto vicino al color cammello, il beige è un colore delicato che è indispensabile avere in armadio per realizzare abbinamenti davvero eleganti.

Se abbinati nel modo giusto, i pantaloni beige sarebbero pure capaci di sfilare la figura e allungare le gambe. Un’ottima scelta è, per esempio, il denim, ovvero l’effetto jeans o i colori polverosi e ton sur ton.

Li abbiamo amati in inverno ma questi pantaloni sono una fortuna in primavera perché elegantissimi anche con una camicia azzurra

Ora che è chiaro che saranno protagonisti pure di questa primavera, cosa mettere su un paio di pantaloni beige da donna?

È in abbinamento alla camicia azzurra Oxford che i pantaloni beige costituirebbero un capolavoro di outfit.

Basta, poi, indossare la camicia azzurra nei pantaloni in questi 2 modi per migliorare il fisico e valorizzare la gamba.

Un altro possibile abbinamento è con maglioncino avorio leggermente over e sneakers bianche in pelle. Completa il look una borsa a tracolla con catena nera.

Se le gambe non sono un punto di forza, meglio scegliere pantaloni dal taglio dritto oppure basterà coprire i fianchi con un cardigan più lungo.

Il miglior abbinamento con il beige resta il bianco, unica nota di lucentezza se indossiamo scarpe in tinta con i pantaloni.

Anche il nero, tuttavia, è un’ottima scelta per chi ha un sottotono freddo e non sta particolarmente bene con tonalità più calde.

Per approfondire

