L’ex moglie non può negare di far vedere i figli al padre nemmeno se lui è inadempiente sul mantenimento

L’interesse dei figli e quello dei genitori nelle famiglie alle prese con divorzi e separazioni sono fattori determinanti. Le famiglie divise, con problemi tra i coniugi, sono assai diffuse. Comunemente si dice che a rimetterci sono i figli. A loro viene meno la bi-genitorialità, il diritto ad avere entrambi i genitori. Una storia che finisce male, quella tra un marito ed una moglie, lascia sempre strascichi. L’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli, la spartizione dei beni di famiglia. Sono davvero tante le questioni che un giudice è chiamato a risolvere quando una famiglia si separa. E se le cose continuano ad andare male nonostante le decisioni del giudice, ecco che interviene la legge.

L’ex moglie non può negare di far vedere i figli al padre nemmeno se lui è inadempiente

L’interesse dei figli deve essere sempre messo davanti a quello dei genitori quando questi si separano. Ai figli devono provvedere entrambi i genitori, sempre. Infatti esiste l’assegno di mantenimento che in genere viene interpretato come un contributo che il marito deve dare all’ex moglie. Ma su questo dobbiamo fare un distinguo.

Esiste l’assegno di mantenimento alla moglie e quello ai figli. Pur essendo due cose differenti, in entrambi i casi il marito deve provvedere a versarli. Per il mantenimento alla ex moglie si tiene in considerazione la capacità che l’ex moglie ha di provvedere da sola al suo sostentamento. Per i figli invece, se minorenni, non si può fare niente.

Infatti non esiste giustificazione alcuna che può salvare l’ex marito dal versamento dei cosiddetti alimenti. Anche se l’ex marito è disoccupato, egli deve per forza di cose fare di tutto per contribuire al sostentamento della prole. O almeno deve dimostrare di fare tutto il possibile per pagare il mantenimento (vendendo eventualmente i suoi beni) o per cercare lavoro. I figli fino a quando non sono autonomi economicamente, pesano su entrambi i genitori.

La moglie nega le visite del padre

Se l’ex marito non adempie al versamento degli alimenti e se la moglie non fa vedere i figli al padre, siamo di fronte a due situazioni perseguibili dalla legge. Il mancato versamento degli alimenti a ex moglie e figli, è un reato. In particolare violazione degli obblighi di assistenza familiare, questo il nome del reato, per i quali l’inadempiente è penalmente perseguibile.

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento non dà comunque diritto all’ex moglie di negare i figli al padre. L’ex moglie non può negare di far vedere i figli all’ex marito per il solo fatto che questi è inadempiente dal punto di vista degli alimenti. In questo caso è la moglie ad andare contro la Legge, negando ai figli il diritto ad avere rapporti con entrambi i genitori. Per comportamenti di questo tipo, la donna potrebbe essere condannata ad una sanzione pecuniaria. E potrebbe anche rischiare di essere condannata da un giudice alla perdita dell’affido dei figli precedentemente assegnato.