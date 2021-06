Il leva-smalto professionale ad immersione è un prodotto molto pratico e comodo da utilizzare.

Il classico batuffolo di ovatta imbevuto nel solvente, che toglie lo smalto solo se si strofina un po’, deve essere passato unghia per unghia, per rimuovere ogni residuo.

Il leva-smalto professionale ad immersione, invece, fa in un attimo e senza fatica. In commercio se ne trovano di vario tipo. Solitamente si tratta di un barattolino che al suo interno contiene una spugna imbevuta di solvente. Basta svitare il tappo, inserire il dito e aspettare qualche secondo. Dopo pochi istanti lo smalto sarà stato rimosso.

Zero fatica, quindi, e un risultato impeccabile. Con questa tecnica, infatti, a differenza del classico batuffolo di cotone, che soprattutto con smalti sui toni del rosso, spesso trasporta il colore dal letto ungueale alle dita, le mani non si macchiano affatto.

Leva-smalto professionale ad immersione fatto in casa con meno di 1,50 euro

Solitamente il leva-smalto professionale ad immersione ha un costo che si aggira tra i cinque e i sei euro. Chiaramente questo può variare un po’ in base all’azienda che si sceglie. Esiste, però, un modo semplicissimo per realizzare questo utensile beauty in casa.

Tutto ciò che serve è un barattolino di piccole dimensioni e una spugnetta per i piatti. E ovviamente anche un buon solvente, possibilmente senza alcol. Dobbiamo privare la spugnetta della parte abrasiva, che può essere tagliata via. Inserirla nel barattolo coprendone tutta la circonferenza. Al centro rimarrà una fessura che è quella dove va inserita l’unghia smaltata per rimuovere lo smalto.

Una volta che avremo inserito la spugnetta correttamente all’interno del barattolo, potrà essere imbevuta di solvente. Questa operazione dovremo eseguirla con un po’ di pazienza, poggiando la bocchetta del solvente alla spugnetta e aspettando che la spugna assorba tutto il solvente in ogni punto. Non dovrà esserci liquido libero e colante, ma solo quello assorbito dalla spugnetta. Una volta completata questa operazione, avremo un leva-smalto professionale ad immersione fatto in casa con meno di 1,50 euro.

Dopo la rimozione dello smalto dalle unghie, il barattolo potrà essere chiuso con il suo tappo fino al prossimo utilizzo. Quando l’effetto del solvente comincerà ad essere più blando, la spugnetta potrà essere imbevuta nuovamente.