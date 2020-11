Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un brusco ritracciamento del cambio euro sterlina dal massimo di periodo segnato a 0,9292 fino al minimo di 0,8860. La chiusura di contrattazione del 13 novembre è stata segnata a 0,8966. Cosa attendere da ora in poi? La nostra tesi è la seguente: l’euro continuerà probabilmente ad apprezzarsi contro la sterlina.

Spieghiamo il perchè.

In un mondo che cambia

Investi a leva nella tecnologia con i nuovi TURBO UNLIMITED su azioni USA di BNP Paribas.

Senza scadenza Scopri di più

Da inizio anno il cambio ha segnato un minimo a 0,8282 ed il massimo a 0,9501. C’è da far osservare che dal 2017 le quotazioni si sono mosse nel range della candela che si è formata nell’anno 2016, ovvero fra 0,7312 e 0,9576.

La tendenza quindi dal 2016 è rialzista anche se negli ultimi 4 anni le quotazioni si sono mosse in una fase di congestione.

Cosa attendere da ora in poi?

L’abbecedario dell’analisi tecnica e dello studio dei movimenti afferma che un movimento tende a continuare fino a quando non si ravviserà inversione. Al momento sul time frame annuale non si ravvisano i prodromi per un ribasso di lunga durata, anzi.

Tornando a ritroso, possiamo dire che la corsa dell’euro non è ancora terminata ma potrebbe proseguire nei prossimi anni. Infatti a livello grafico dall’anno 2007 leggiamo un pattern ABC che potrebbe portare l’euro entro il 2023 in area 1,0235. Questa view verrà sconfessata soltanto da una chiusura trimestrale inferiore a 0,8282.

L’euro continuerà probabilmente ad apprezzarsi contro la sterlina

Vediamo cosa attendere nel breve termine.

Dopo il recente ritracciamento, cosa dobbiamo attendere per tornare compratori di euro anche nel breve termine?

Per definire questo scenario dobbiamo concentrare la nostra attenzione sui movimenti del time frame giornaliero e settimanale. Soltanto una chiusura settimanale superiore ai 0,9049 farà ripartire le quotazioni al rialzo e solo in questo caso si potrebbero aprire anche ulteriori operazioni di lungo termine. Fino a quando non si assisterà alla formazione di questo swing sul settimanale, il ritracciamento potrebbe continuare fino a 0,8810 e poi 0,86.

Si procederà per step.