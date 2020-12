Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se potessimo stilare la classifica dei primi 15 o 20 piatti preferiti dagli italiani, quasi sicuramente troveremmo le pennette alla boscaiola. E, magari, anche in zona scudetto. Uno di quei piatti che accontentano sempre tutti, grandi e piccini. Ospiti e familiari. Con i funghi a fare da protagonisti, ma con tante saporite varianti di regione in regione. L’eterna vittoria a tavola di uno dei piatti invernali per eccellenza le pennette alla boscaiola, nella loro ricetta originale. Per La scelta dei funghi, rimandiamo al gusto di ognuno di noi. Il sapore di un mix di più qualità sarà sicuramente la scelta migliore.

Gli ingredienti per quattro persone

400 grammi di pennette;

300 grammi di funghi misti, con preferenza verso porcini, finferli e champignon;

200 grammi di polpa di pomodoro;

220 grammi di salsiccia senza budello;

una cipolla;

olio extravergine;

prezzemolo;

sale.

La preparazione

Ecco in breve, la preparazione:

tritiamo finemente la cipolla e mettiamola a soffriggere con l’olio, aggiungendo, a doratura avvenuta, la salsiccia, privata ovviamente del budello. Consigliamo di tagliare la salsiccia in pezzi abbastanza piccoli;

quando la salsiccia avrà preso colore, aggiungiamo i funghi e cuociamo a fuoco basso, anche senza coperchio, ma mescolando raramente, per non rompere i funghi;

dopo un paio di minuti, aggiungiamo il prezzemolo, meglio se fresco e tritato, altrimenti va bene anche quello già sminuzzato, e la polpa di pomodoro;

questa volta aggiungiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fiamma bassa per 5/6 minuti;

leviamo il coperchio, aggiungiamo ancora un po’ di prezzemolo, ed eventualmente del sale, e lasciamo restringere il sugo, ma non troppo, perché il pomodoro deve comunque rimanere morbido;

dopo aver cotto la pasta, scoliamola al dente e facciamola saltare in padella, assieme al nostro sugo. La ricetta originale non prevede la classica spolverata di grattugiato, che lasciamo al piacere dei nostri cuochi Lettori. Rimandiamo a una succulenta ricetta nell’articolo sottostante per completare il nostro pranzo.

