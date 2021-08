Molti sono ormai a conoscenza del fatto che si possono comprare belle case in Italia per 1 euro. E non è l’unica iniziativa. In Europa c’è qualcosa di simile. Infatti, l’estate al fresco costa poco, ecco dove acquistare case a prezzi bassissimi. Gli Esperti di Proiezionidiborsa hanno anche segnalato le iniziative ed i bandi che prevedono rimborso dell’affitto e aiuto concreto per dare avvio ad un’attività economica.

L’iniziativa ha contagiato anche alcuni Paesi stranieri, tra cui la Finlandia. Uno Stato geograficamente interessante, con delle aree di natura veramente incontaminata ed una popolazione affabile e molto moderna. Basti dire che anche le persone di mezza età parlano un inglese fluente, cosa che raramente capita in Italia. Le zone più vicina alla costa in estate offrono un clima più fresco di quello della nostra penisola. Spingendosi verso Nord si incontrano vegetazioni ed animali totalmente differenti dai nostri.

L’estate al fresco costa poco, ecco dove acquistare case a prezzi bassissimi

In Finlandia, a patto che non si tocchi la capitale Helsinky, le case sono, in genere, assai più economiche che in Italia. Qualcuno, confrontando i prezzi, ha concluso che possono essere quasi paragonate alle nostre vendite ad 1 euro.

Perché comprare in Finlandia

Persone semplici, delinquenza praticamente inesistente, ottimi servizi alla portata di tutti. Ovunque grande attenzione ai bambini, che sono considerati veramente una preziosa risorsa. Per esempio, capita frequentemente di entrare nel principale museo nazionale e di vedere tavolini e seggioline con strumenti da disegno. Messi lì appunto per i bambini, perché possano cimentarsi in copie dal vivo dei capolavori esposti.

La media dei prezzi

In Lapponia o in alcune cittadine sul mare si possono trovare case in vendita a circa 25 mila euro. Non sono abitazioni sontuose, anche perché le case in Finlandia raramente sono lussuose. Sono, però, molto pratiche e confortevoli. Per esempio, è facile notare che tutte le case a due piani hanno una scala a pioli, che scende a terra partendo dalla finestra della camera da letto, situata nella mansarda. Si tratta di una semplice, ma immancabile, uscita di sicurezza, dato che le case sono quasi sempre costruite in legno.

Come consultare i siti delle agenzie

Non è necessario rivolgersi a costosi intermediari solo perché la lingua locale è per noi incomprensibile. La popolazione finlandese studia l’inglese sin dalla più tenera età. Per questo motivo anche le attività economiche e commerciali sono assolutamente abituate ad avere un sito internet in inglese. Almeno una prima idea sarà possibile farsela anche da soli.

Inoltre i Paesi scandinavi offrono in genere stipendi piuttosto alti. Quindi, una casa potrà rivelarsi anche un utile investimento nei periodi in cui non la frequenteremo per vacanza.