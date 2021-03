Siamo alle porte della bella stagione e scorre incalzante nelle nostre vene il desiderio di ritornare in spiaggia. Sole, mare, tintarella: sono questi i must have dell’estate.

Ad aiutarci nel nostro intento c’è l’alimentazione che con le sue proprietà ci aiuta a prevenire i danni dei raggi UV, e con l’introduzione di alcuni alimenti come le carote migliora anche il colorito della nostra pelle.

Esse sono considerate degli abbronzanti naturali, infatti sono ricche di betacarotene che stimola la produzione di melanina. Si tratta del pigmento che ci permette di abbronzarci e prendere colorito in modo uniforme.

L’esperto ci dice che è questo l’alimento che consumato ogni giorno ci cambierà la vita

Le carote hanno innumerevoli benefici, in primis il loro regolare consumo aumenta la produzione di globuli rossi e la quantità di emoglobina. Inoltre sono ricche di ferro, molto più degli spinaci. È possibile approfondire questa tematica cliccando qui.

Come consumarle? La parola dell’esperto

Esse possono essere consumate in tantissimi modi sia crude in centrifugati, che cotte, al vapore, in padella.

Secondo le parole del famosissimo e riconosciutissimo dottor Franco Berrino: “Se ti mangi una carota cruda prendi pochissimo betacarotene: anche se la mastichi tanto non riesci a rompere le cellule. Se la fai saltare appena in padella con un velo d’olio, allora quando la mastichi la rompi bene e prendi più betacarotene”.

Per tanto su autorevole suggerimento abbiamo capito che è addirittura più salutare consumarle appena scottate in padella. Così si fa in modo da favorire l’assunzione dei nutrienti.

Mangiare le carote dunque fa benissimo alla salute. Ma ancor di più la loro assunzione giova alla nostra pelle, in quanto ricche di vitamine A, betacarotene, vitamina C, di sali minerali come ferro e potassio. Hanno inoltre un così basso contenuto energetico che possono essere comodamente consumate anche come spuntino ipocalorico.

E dopo averne conosciuto le innumerevoli qualità sarà quasi impossibile non mangiarle.