Potrebbe sembrare un sogno o una fake news, e invece no, è proprio così. L’esercizio semplicissimo che garantisce una pancia piatta in poche settimane esiste, è facile da eseguire e porta anche tanti altri benefici.

Tecnicamente si chiama vacuum addominale e sostanzialmente è una particolare tecnica di respirazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Tecnica di esecuzione

Molto utilizzato in tante discipline, pilates e yoga in primis, il vacuum addominale è un tipo di respirazione “di pancia”.

Per eseguirlo bene bisogna essere ben concentrati e avere una buona conoscenza del proprio corpo.

Il meccanismo è semplice: si inspira riempiendo la pancia di aria (la pancia si deve gonfiare come un palloncino) e poi lentamente si butta fuori l’aria. Durante la fase di espirazione, la pancia va pian piano risucchiata come se si volesse far avvicinare l’ombelico il più possibile alla schiena.

Da questa condizione finale, contrarre la muscolatura della cintura addominale per qualche secondo: all’inizio 5 secondi e poi, col progredire dell’allenamento, aumentare sempre più la durata.

Posizioni

La comodità di questo esercizio è che si può eseguire ovunque, e quindi in ogni momento della giornata.

La tecnica classica prevede di essere in piedi, con le gambe leggermente divaricate alla stessa larghezza delle spalle e le braccia abbandonate lungo i fianchi.

Ma per iniziare, sono consigliate le versioni “facilitate”, da sdraiati (a terra o sul letto) e a quattro zampe.

Benefici

Già dopo 3 settimane di costante e regolare allenamento, si possono notare i primi risultati. Ma non si tratta solo di una bella pancia piatta, il vacuum addominale va infatti ad agire sul muscolo trasverso, il più profondo degli addominali. Di conseguenza, si otterranno anche una postura migliore e sollievo a eventuali mal di schiena e cervicalgie.

Infine, trattandosi di un esercizio di respirazione, corpo e mente ricevono più ossigeno, si scarica lo stress accumulato e si trae beneficio a livello psicologico.

Insomma, non ci sono più scuse. L’esercizio semplicissimo che garantisce una pancia piatta in poche settimane esiste, non è stancante come una corsa o una serie di plank, e infine migliora il tono dell’umore. Cosa volere di più?