L’estate è ormai iniziata da un po’. C’è chi ancora è nella propria città per lavorare e sbrigare le ultime cose e chi invece è in vacanza già da qualche giorno. Questo è, in alcuni casi, il periodo dell’anno più amato ma può essere anche il più odiato.

Infatti, il periodo dell’anno che dovrebbe essere più bello e rilassante, spesso diventa stressante e poco piacevole.

Stiamo parlando delle vacanze al mare in cui siamo tutti costretti a spogliarci spesso senza sentirci a nostro agio. Infatti, i mesi prima dell’estate sono quelli in cui la maggior parte di noi prova a rimediare agli eccessi che si è concesso durante l’anno. Come avremmo notato, sono questi i mesi in cui le palestre cominciano a riempirsi di nuovo. Questi sono anche i mesi in cui i nutrizionisti ricevono più appuntamenti. Molte persone sperano di riuscire a fare il miracolo finale, senza considerare che per sentirsi bene, il lavoro da fare deve essere duraturo nel tempo.

Quando la palestra è l’ultimo dei nostri pensieri

Per un motivo o per un altro, molte persone non riescono ad andare in palestra. Spesso a fine giornata, stanchi dal lavoro e da tutti gli impegni, la voglia di allenarci è davvero poca.

Molti non hanno la forza di volontà giusta per riuscire ad allenarsi costantemente tutto l’anno.

È pur vero che, tornati dal lavoro, l’unica cosa che ci andrebbe di fare è stenderci sul divano e rilassarci.

In realtà, mantenerci in forma, senza molti sforzi, non è poi così difficile. Basterebbe una mezz’ora di allenamento 3 volte a settimana. Naturalmente, dipende da quello che vogliamo ottenere. Se il nostro obiettivo è quello di perdere peso e rassodare, l’allenamento a casa a corpo libero è quello che fa per noi.

Parliamo ad esempio del l’esercizio pratico e specifico per eliminare l’eccesso di grasso dall’esterno coscia.

L’esercizio pratico e specifico per eliminare l’eccesso di grasso dall’esterno coscia

Per avere i risultati sperati, è consigliato l’utilizzo di una fascia elastica da applicare su entrambe le gambe a livello della parte inferiore delle cosce.

Cominciare quindi a divaricare la gamba, facendo movimenti lenti e precisi. L’obiettivo è quello di sentire dolore a livello dell’esterno coscia.

È consigliato consultare il nostro personal trainer di fiducia per non sbagliare rischiando di farsi male.