L’argomento moda è sempre al top. Interessa tantissime donne e investe un po’ tutti i settori. Abbiamo già avuto modo di vedere uno dei colori che dominerà i prossimi mesi. Mentre questo taglio di capelli spopolerà in autunno e regalerà qualche centimetro in più in altezza.

Quest’oggi vogliamo soffermarci sugli accessori, e in particolare su come indossarli. Infatti, l’esclusivo e particolare modo di indossare i gioielli che ha spopolato in estate continuerà a farlo anche in autunno. Stiamo parlando del “jewelry layering” ovvero la tendenza ad indossare più gioielli insieme.

Come vip e influencer insegnano, è il momento di indossare strati su strati di collane, una moltitudine di braccialetti sullo stesso polso e tantissimi anelli (a volte persino più di uno sullo stesso dito).

Il jewelry layering è una vera e propria arte

Non basta infatti mettersi addosso tutto quel che troviamo nel portagioie. Altrimenti, l’effetto pacchiano è dietro l’angolo. Ci sono delle regole base che è bene conoscere ed applicare per essere davvero cool e non cadere nel kitsch!

Prendiamo il caso delle collane che, rispetto a bracciali ed anelli, può risultare quello un po’ più complicato.

Il gioco delle stratificazioni deve partire dalle lunghezze. Iniziare quindi con un semplice girocollo o una catena corta, e poi, via via, aggiungere collane sempre più lunghe rispetto alla precedente.

Per sovrapporre collane e indossarle con disinvoltura, è bene creare stili a contrasto. Osare è quindi la parola d’ordine. Niente paura a mixare materiali diversi. Approvati oro e argento insieme, ma anche tessuti come seta, velluto e cotone. Provare anche ad abbinare design più soft a forme geometriche e decise. Oppure, combinare insieme collane dalle consistenze differenti.

Alcune regole base da ricordare

Il numero di collane dev’essere dispari. Perfetti 3 o 5.

Una cascata di collane potrebbe sembrare informe e dare l’idea di disordine e confusione. Occorre quindi scegliere e stabilire un punto focale. Aggiungere un elemento che sia predominante e che detterà, o seguirà, lo stile del resto del look. Un ciondolo importante, una pietra particolare o una lunghezza extra sono ideali per diventare i protagonisti di un outfit estremamente stiloso e super personalizzato.

Un ultimo consiglio generico

Se vogliamo puntare sulla sovrapposizione delle collane, cerchiamo di restare più lineari e sofisticate con gli orecchini, magari con dei semplici punti luce o dei bottoncini da lobo. In questo modo otterremo un equilibrio perfetto e riusciremo a puntare l’attenzione sul décolleté così magistralmente studiato e creato ad arte.

Infine, per valorizzare ancor di più il necklace layering, è meglio indossare maglie semplici con scollo tondo o a V.