Fare gli esami del sangue e delle urine ogni anno è fondamentale non solo per la salute quotidiana ma anche in ottica preventiva. Parliamo sempre dei famosi colesterolo e trigliceridi, glicemia ed eccesso di calcio che con un semplice prelievo andremo ad analizzare. Però nonostante la scienza medica abbia fatto passi da gigante ci sono ancora delle malattie che hanno bisogno di esami specifici. E questo che andremo a vedere è l’esame preventivo che tutti dovrebbero fare dopo i 50 anni per prevenire i tumori. Molti ne sono spaventati ma erroneamente e vedremo il perché.

35 mila casi all’anno in Italia

Solo in Italia ogni anno i medici scoprono circa 35.000 tumori al colon, di cui il 90% nei pazienti dopo i 50 anni. Il guaio di questo tipo di cancro è che inizialmente non dà segni evidenti se non qualche piccola perdita di sangue assieme alle feci. Il problema sussiste perché in molti casi si nasconde dietro alle emorroidi, che normalmente fanno evacuare proprio il sangue. Ma attenzione anche a questi altri sintomi:

irregolarità intestinale con stitichezza alternata a diarrea;

dolori addominali concentrati soprattutto nella parte destra;

stimolo all’evacuazione senza un effettivo scarico.

L’esame preventivo che tutti dovrebbero fare dopo i 50 anni per prevenire i tumori

Il tumore al colon solitamente si sviluppa attraverso dei polipi che possono essere inizialmente benigni per poi trasformarsi in maligni. Per questo motivo effettuare un esame preventivo durante il quale verremo addormentati e non sentiremo nulla è assolutamente fondamentale. A maggior ragione se in famiglia ci sono stati tumori simili oppure:

siamo fumatori;

non seguiamo una dieta ricca di fibre e vitamine, e troppo ricca di grassi animali;

facciamo vita sedentaria;

siamo sovrappeso.

Come prevenire il tumore al colon

Ancora una volta e sembra quasi noioso continuare a sottolinearlo, anche la prevenzione di questo tumore passa da tanta frutta e verdura, poca carne rossa e cereali raffinati, dolci e zuccheri limitati. Un altro fattore fondamentale di prevenzione è smettere di fumare e cercare di limitare l’uso di alcolici e superalcolici.

Approfondimento

