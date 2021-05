Le patate sono un prodotto amato da tutti. Grazie anche alla loro versatilità, le possiamo infatti cucinare in mille modi diversi. Al forno, fritte, bollite, in insalata col prezzemolo… Ed ancora, sono l’ingrediente fondamentale per fare il purè, le crocchette e il famosissimo gâteau!

C’è però una cosa che tutti facciamo. E senza saperlo commettiamo un grave errore. Lo sveleremo in questo articolo.

L’errore più grande che tutti facciamo quando cuciniamo le patate

Buttare la buccia delle patate. Il 99% delle persone, prima di cucinare questi tuberi le sbuccia. È una pratica così comune che addirittura esiste anche l’apposito strumento che si chiama ‘pelapatate’. In realtà, faremmo bene a mangiare la buccia della patata perché è ricca di tanti nutrienti importanti.

Vediamo cosa contiene:

a) potassio: importante per l’idratazione e l’equilibrio della pressione. Una patata corrisponde a ben 4 banane ma con molte meno calorie;

b) fibre: ne contiene 7 grammi, e sono utilissime per il corretto funzionamento dell’intestino;

c) vitamina C: fondamentale per rafforzare il sistema immunitario. Una porzione media di patate con la buccia corrisponde a bere una spremuta di arancia;

d) manganese: un oligominerale che svolge funzioni importanti (ad esempio rielabora nel nostro organismo proteine e carboidrati). Una patata con la buccia ne contiene il 33% della dose giornaliera raccomandata;

e) vitamina B6: importantissima per la salute dei sistemi cardiovascolare, muscolare, digestivo e nervoso. Mangiare una patata con la buccia vuol dire assumere ben il 46% della dose giornaliera consigliata.

Altri vantaggi

Dopo aver ormai capito qual è l’errore più grande che tutti facciamo quando cuciniamo le patate, segnaliamo inoltre che lasciare la buccia in cottura, aiuta le patate ad assorbire meno condimento. L’ideale quindi per chi ha problemi di peso e deve stare attento alla linea.

Ma non è ancora finita, perché oltre ad apportare così tanti benefici, le patate con la buccia risultano molto più gustose, saporite e croccanti!

Per cucinare le patate con la buccia raccomandiamo di pulirle con grande cura aiutandosi anche se necessario con uno spazzolino.

Altri approfondimenti sulle bucce di frutta e verdura in questo interessante articolo.