“Se il buongiorno si vede dal mattino” come dice il proverbio sarà un’estate davvero calda. E a farne le spese saranno anche le piante di casa se non ci organizzeremo al meglio. Possono sembrare scontate eppure ci sono delle piccole azioni che se sbagliamo compromettono la salute delle nostre piante. Tra cui l’errore gravissimo da non fare per tutta l’estate con le piante per non rovinarle che andremo a vedere in questo articolo. Assieme a un paio di altri suggerimenti utili per i nostri Lettori.

L’errore gravissimo da non fare per tutta l’estate con le piante per non rovinarle

A dir la verità gli errori sarebbero ben 2 ma collegati nello stesso veloce momento in cui annaffiamo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

sbagliare l’orario;

versare l’acqua in un punto solo del terreno.

Due apparenti banalità ma che in questi periodi siccitosi dell’anno rischiano davvero di mettere a repentaglio la salute delle piante e dei fiori. Vediamo nello specifico il perché.

L’evaporazione dell’acqua

Fornire l’acqua alle piante nel momento sbagliato della giornata quando la terra è secca equivale a non dargliela. Fa prima a evaporare che a penetrare nelle radici e nutrire la pianta. Soprattutto nel periodo tra giugno e settembre, a maggior ragione in un anno caldo come questo. La sera e ancor meglio l’alba sono i 2 momenti migliori della giornata per far partire l’impianto di irrigazione o abbeverare comunque il nostro verde.

Se diamo da bere manualmente alle piante ricordiamoci anche di non farlo in un punto unico ma di bagnare tutta la superficie attorno. Sia nel terreno che in vaso vale lo stesso principio, così come non andrebbe bene bagnare le foglie. Sì, perché oltre a rischiare di farle ammalare e favorire la presenza di parassiti, il sole diretto a contatto con l’acqua rovina le foglie. E, ricordiamo infine che abbeverare più le foglie del terreno significa favorire la nascita di muffe.

Approfondimento

3 piante stupende che abbelliranno il nostro giardino rendendolo il più bello di tutti