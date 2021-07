È certamente fondamentale per ogni donna e non possiamo farne a meno. Il beauty case (bauletto da viaggio) rappresenta la costola delle valigie ed è importante per noi non dimenticarlo a casa. Arrivare sul posto di vacanza e procedere da subito ad acquistare saponi, cosmetici e altro sarebbe una noia oltre a rappresentare una spesa non prevista. Altrettanto importante è preparare bene il contenuto, cioè mettere tutto il necessario prima ancora che gli accessori e il superfluo.

Procedere con ordine

Seguiamo il consiglio delle influencer di moda più esperte. Innanzitutto, diamo ordine alle priorità e poniamo dapprima il necessario, quello che ci occorre da subito all’arrivo. Sapone per le mani che possiamo versare in appositi contenitori piccoli (in vendita) per viaggi, pettine, bagnoschiuma e shampoo. Quindi praticità e capacità di sintesi innanzitutto. A seguire spazzolino e dentifricio. Se risultano troppo ingombranti possiamo acquistare quelli da viaggio e poi provvedere in loco a nuovi acquisti. Non dimentichiamo il pettine o spazzola tra gli elementi base di un beauty case perfetto ed efficiente.

Oltre il necessario

A questa prima disposizione che riguarda lo stretto necessario, facciamo seguire un livello intermedio che comprende beni non essenziali ma che si rivelano comunque utili. Parliamo del deodorante e a seguire di palette piccola di trucco e soprattutto di struccante con dischetti per rimuovere ogni traccia. Immaginiamo di rientrare la sera in albergo stanchissime e prima di metterci a letto ci accorgiamo di aver dimenticato i dischetti (o salviettine) struccanti a a casa. Andare a letto con il viso ricco di fondotinta e ombretto non è certamente gradevole.

L’errore da non fare quando prepariamo il beauty case per andare in vacanza

Per evitare danni a tutto il contenuto e spiacevoli situazioni che sommate al resto degli imprevisti, potrebbero farci innervosire dobbiamo fare attenzione, ecco l’errore da non fare quando prepariamo il beauty case per andare in vacanza. Tutti i saponi liquidi vanno trasferiti in contenitori con tappo che si avvita. Anche questi si trovano in commercio oppure possiamo utilizzarne altri che abbiamo in casa avendo cura di indicare sopra il contenuto. Evitiamo contenitori con dosatore perché potrebbero subire pressioni durante il viaggio e sorprenderci con molto del prodotto riversato nel beauty. Stesso discorso per shampoo o altri prodotti liquidi. L’ideale sarebbe usare quelli solidi però se dobbiamo procedere all’acquisto solo per l’occasione, magari valutiamo l’opportunità.

Con queste semplici attenzioni possiamo evitare sgradevoli sorprese da dimenticanze e superficialità nella disposizione dei prodotti. Ovviamente se ci rimane spazio, possiamo aggiungere altri prodotto o oggetti accessori per una splendida vacanza.