L’introduzione della padella antiaderente nelle cucine italiane ha sicuramente agevolato e reso più semplice la cottura di determinati alimenti.

Le padelle antiaderenti con il loro particolare rivestimento riescono a non far aderire e attaccare il cibo durante la cottura. Inoltre permettono di utilizzare meno grassi e oli rendendo gli alimenti più salutari e digeribili.

Sono molto resistenti, durevoli nel tempo, comode e pratiche. Estremamente semplici da pulire se si osservano piccoli e semplici accorgimenti.

Infatti non è raro che le padelle e pentole antiaderenti possano subire danni proprio durante il loro utilizzo e un lavaggio non appropriato.

Ecco l’errore da non commettere per evitare di danneggiare le comode e indispensabili padelle antiaderenti, seguendo queste semplici e poche regole

La prima cosa da evitare è sicuramente quella di non utilizzare coltelli e altri utensili affilati per tagliare il cibo contenuto nelle padelle antiaderenti. Meglio prediligere accessori in legno o silicone.

Infatti è assolutamente necessario trasferire prima il cibo su un piatto o un tagliere, per poter poi eseguire i dovuti tagli.

Eventuali crepe e graffi potrebbero rilasciare sostanze tossiche all’interno del cibo, durante la cottura, procurando di conseguenza danni al nostro organismo.

Una cattiva e ricorrente abitudine molto utilizzata è sicuramente quella di immergere la padella appena tolta dal fuoco e dunque ancora calda, in acqua fredda.

In questo modo si produrrà uno shock termico molto forte, che inevitabilmente causerà danni al rivestimento interno creando delle deformazioni.

È consigliabile dunque aspettare che la padella diventi tiepida per poterla poi lavare con acqua calda e sapone.

Inoltre è opportuno ricorrere all’uso di spugnette e prodotti poco abrasivi che andrebbero a rovinare il rivestimento interno creando graffi e abrasioni.

Ecco l’errore da non commettere per evitare di danneggiare le indispensabili e comode padelle antiaderenti presenti in tutte le cucine. Semplici e facili accorgimenti che uniti ad un minimo di attenzione, garantiranno una maggiore vita e tenuta del rivestimento antiaderente, preservandone le giuste prestazioni per ogni tipo di cottura.

