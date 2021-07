Per gli involtini di melanzane ci sono numerose ricette per varianti davvero gustosissime. Possiamo prepararli per un contorno o un aperitivo in poche mosse e senza troppa fatica per provare un gusto delicato e saporito. Procediamo con la preparazione e soprattutto evidenziamo l’errore da evitare.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

due melanzane;

160 grammi di prosciutto cotto;

160 grammi di formaggio morbido a fette;

pangrattato, quanto basta;

olio extravergine di oliva;

sale fino e pepe.

Preparazione

Laviamo le melanzane per bene e tagliamo a fettine sottili. Se vogliamo stemperare il sapore acidulo proprio di questo ortaggio, spolveriamo con del sale fino ogni fetta e lasciamo sgocciolare per una mezzoretta.

Procediamo poi ad asciugare, passiamo un filo d’olio, impaniamo con del pangrattato e spolveriamo con un pizzico di pepe.

L’errore da evitare per cucinare in modo sano questi irresistibili spiedini di melanzane riguarda la frittura. Non dobbiamo friggere ma poniamo in forno disponendo le fettine impanate su una teglia per 20 minuti alla temperatura di 190°.

Dopo il tempo necessario in forno, tiriamo fuori la teglia e lasciamo raffreddare.

Disponiamo su ciascuna fetta il prosciutto e le fettine di formaggio.

Arrotoliamo le melanzane e fissiamo gli involtini con degli stuzzicadenti lunghi.

Inforniamo per altri 10 minuti a 200°. La nostra pietanza è pronta per essere portata in tavola.

Un consiglio

Per chi ha voglia di sperimentare possiamo anche impanare le melanzane con uovo e pan grattato e poi riporre in forno. Il gusto diventa ancora più ricco ed evitando la frittura le calorie non aumentano di moltissimo.

