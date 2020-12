Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando parliamo dello spreco dell’acqua, non ci riferiamo solo ai costi della bolletta, ma anche all’eterno problema che 2/3 del pianeta ne sono praticamente privi. Questo articolo dei nostri Esperti vuole però trattare l’errore che non dobbiamo mai commettere ma facciamo quotidianamente sprecando centinaia di litri d’acqua. Possiamo decisamente risparmiare questo bene fondamentale e, con un occhio alla nostra bolletta, dare una mano anche al mondo. Dobbiamo infatti ricordare che l’acqua non è una risorsa inesauribile.

Le statistiche di settore

Analizzando le statistiche di settore, ci renderemo meglio conto, litro per litro, di quanta acqua andiamo a sprecare per distrazione ogni giorno:

60 litri è il risparmio di acqua se riempiamo lavatrice e lavastoviglie a pieno carico;

lavando la macchina con secchio e spugna, invece di utilizzare la pompa, ci permetterà di risparmiare fino a 100 litri;

20 litri è il risparmio di acqua giornaliero quando noi uomini, non lasciamo il getto del rubinetto aperto, quando ci facciamo la barba.

Ma l’errore che non dobbiamo mai commettere ma facciamo quotidianamente sprecando centinaia di litri d’acqua è quello di lavarci i denti col rubinetto aperto. Le cifre sono davvero impressionanti: rischiamo a ogni lavaggio di sprecare 25/30 litri di acqua. Moltiplichiamoli per i componenti della famiglia, e per tutte le volte che ci laviamo i denti, e, otterremo delle cifre impressionanti. E, relativi risparmi sulla bolletta.

Controllo mensile del contatore

C’è poi una buona pratica, che dovremmo seguire tutti, a prescindere dalla tipologia di immobile che abitiamo: controllare mensilmente il contatore dell’acqua. Chiudendolo, infatti, controlliamo che il contatore non giri a vuoto con l’impianto fermo. Se, ciò accade, dovremmo intervenire immediatamente. Ricordiamo, infatti, che, anche solo un rubinetto che perde la classica goccia, può farci sprecare addirittura 5.000 litri d’acqua in un anno. Soldi, che possiamo risparmiare, con maggiore attenzione, e destinare decisamente ad altri usi domestici. E, a proposito di risparmio, ecco qualche suggerimento originale per i regali di Natale nell’articolo di approfondimento.

