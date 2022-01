Ci sono alcuni indumenti che vanno trattati con cura, in modo tale da non rovinarli e da farli durare il più a lungo possibile nel tempo. Tra questi, sicuramente abbiamo dei capi a cui siamo molto legati oppure che usiamo solo in determinati periodi dell’anno e che quindi vogliamo conservare per diverso tempo. Un modo intelligente per cercare di far durare gli abiti è porre attenzione al loro lavaggio. Sapere cosa fare quando questi si presentano sporchi o macchiati, infatti, è il primo passo per riuscire a conservarli e proteggerli.

L’errore che fanno moltissime persone quando lavano la loro tuta da sci e che potrebbe effettivamente rovinarla

Ci sono diversi indumenti che possono darci problemi nella fase del lavaggio. Infatti, non tutti gli abiti sono adatti a un passaggio normale in lavatrice e spesso dobbiamo occuparcene in modo diverso. Basti pensare ai costumi da bagno o alle cravatte, per esempio, che non possono essere puliti dal nostro elettrodomestico, proprio come abbiamo spiegato in passato in questo nostro precedente articolo. Ma di certo non sono gli unici capi che si presentano come delicati o difficile da lavare. In questa lista troviamo anche la tuta da sci, un oggetto molto prezioso per tantissime persone ma davvero complicato da pulire.

La scelta del detersivo, una fase fondamentale per far sì che la nostra tuta rimanga perfetta anche dopo i lavaggi

In questo periodo dell’anno sono tantissime le persone che stanno indossando la tuta da sci, godendosi la bellezza delle piste. Con la neve ancora fresca e le giornate perfette, infatti, andare a sciare o a fare snowboard è davvero un piacere senza prezzo. Ma i nostri abiti appositi per questi tipi di sport vanno puliti per forza dopo una giornata passata a divertirsi. E qui arrivano i problemi. Chi possiede una tuta da sci sa perfettamente quanto questa possa essere complicata da lavare. La lavatrice può dare sicuramente problemi e dobbiamo sempre scegliere il lavaggio giusto per cercare di non rovinare il nostro capo. Ma ci sono anche alcuni sbagli che molti commettono nonostante l’attenzione particolare rivolta alla pulizia della tuta.

Alcuni, infatti, non scelgono detersivi in polvere. E, a lungo andare, è proprio questo l’errore che fanno moltissime persone quando lavano la loro tuta da sci e che potrebbe effettivamente rovinarla. Scegliere sempre il detersivo in polvere, invece, potrà essere una soluzione pratica, facile e sicura. Infatti, si tratta di un detersivo che agisce più in profondità e che, soprattutto, è molto più delicato sui tessuti.