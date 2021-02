Molti di noi utilizzano ormai quotidianamente una borraccia di metallo o vetro che ci portiamo sempre dietro. Si tratta di una soluzione non soltanto ecologica, ma anche salutare, dato che bere da bottiglie di plastica può non essere sempre sicuro. A volte però, scopriamo che la nostra fidata borraccia può aver sviluppato un odore sgradevole, che sembra non andarsene anche dopo numerosi lavaggi. Spesso questo odore sgradevole è causato dalle nostre azioni, in particolare da una dimenticanza di cui la maggior parte di noi cade vittima.

Vediamo quindi qual è l’errore che facciamo spesso che causa cattivi odori nella borraccia

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ricordiamoci di svuotarla sempre a fine giornata

Se utilizziamo la borraccia tutti i giorni, spesso ci limitiamo a riempirla nuovamente quando è vuota, senza lavarla ogni giorno e soprattutto senza lasciare che prenda aria.

È questo l’errore che facciamo spesso che causa cattivi odori nella borraccia: non svuotarla a fine giornata e lasciare al suo interno l’acqua vecchia che rischia di diventare stagnante e sprigionare cattivi odori.

Risolvere questo problema è in realtà molto semplice se ci ricordiamo di compiere ogni giorno una veloce manutenzione della nostra borraccia. Vediamo come.

Lasciamola asciugare senza il tappo

La soluzione per evitare che si sviluppino cattivi odori nella borraccia è quello di non lasciare mai dell’acqua o delle altre bevande all’interno per più di qualche ora.

Quando arriviamo a casa a fine giornata, ricordiamoci non soltanto di svuotare la borraccia. Soprattutto di lasciarla aperta, in modo che l’umidità all’interno possa evaporare completamente prima dell’uso successivo, e non causi muffe, cattivi odori o proliferazione di batteri. Sarebbe meglio anche lavare la borraccia tutti i giorni. Se non abbiamo a disposizione il detersivo, possiamo anche compiere un lavaggio più veloce con del semplice bicarbonato, oppure un risciacquo con dell’aceto bianco. Se utilizziamo la borraccia per altre bevande oltre all’acqua, ecco la guida alla pulizia delle tazze termiche in tre semplici mosse che si applica anche alle borracce.