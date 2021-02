Di trucchi per avere un bucato pulito, soffice e profumato ce ne sono molti. Sicuramente è necessario avere una buona lavatrice e saperla usare, evitando gravi errori che potrebbero causare danni. Dobbiamo poi curare il lavaggio, scegliendo un detergente adatto ai nostri capi e un buon programma di lavaggio.

Oggi vediamo qual è l’errore assolutamente da non fare per non rovinare il bucato appena lavato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ricordiamoci di pulire questa cosa

Una volta che estraiamo il bucato pulito dalla lavatrice solitamente lo mettiamo in una bacinella per poi stenderlo sui fili. In questa fase dobbiamo fare molta attenzione se non vogliamo vanificare il nostro lavoro.

Quanto stendiamo i panni dobbiamo sempre utilizzare mollette pulite ed igienizzate in maniera da non sporcare i nostri panni puliti.

L’errore che potrebbe vanificare del tutto il lavaggio del nostro bucato è usare mollette per stendere i panni non pulite ed igienizzate. Le mollette stanno a stretto contatto con la stoffa dei nostri abiti per cui devono essere sempre pulite perfettamente. In caso contrario potrebbero sporcare i vestiti e contaminarli con germi e batteri. Ogni superficie che entra in contatto coi nostri capi deve essere pulita, perché lo sporco resta sulla stoffa e poi passa a noi quando indossiamo gli indumenti.

Per pulire le mollette periodicamente dovremo lavarle con del sapone per i piatti dopo averle lasciate a bagno in maniera che lo sporco si sciolga. Un’alternativa è lavare le mollette col bicarbonato. In questo modo avremo mollette pulite che potremo utilizzare senza rischi per stendere il nostro bucato.

L’errore da non fare per non rovinare il bucato appena lavato

Abbiamo visto cosa non si deve assolutamente fare per non vanificare i lavaggi in lavatrice. È sempre importante curare ogni passaggio se non vogliamo avere problemi. Se cureremo l’igiene delle mollette avremo capi più puliti ed igienici.