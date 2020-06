Leonardo come reagirà agli attacchi della stampa riguardo alla vendita di elicotteri e navi a Paesi africani?

Come abbiamo avuto modo di ricordare a inizio 2020, Leonardo è uno dei leader nel settore degli armamenti a livello mondiale (clicca qui per leggere). Si colloca, infatti, subito dietro le grandi industrie degli armamenti americane. Basti pensare che il suo portafoglio ordini (Leonardo al sicuro dal Covid-19 grazie al portafoglio ordini) è tale da garantire una produzione per i prossimi 2,5 anni.

Questa forte posizione in un settore molto delicato come quello degli armamenti, però, espone la società a molte critiche, Non ultime quelle relative alla vendita di elicotteri alla Nigeria utilizzati per la guerra ai terroristi di Boko Haram oppure la vendita delle fregate all’Egitto.

Sebbene fino ad ora questo flusso di news non abbia avuto un impatto sull’andamento del titolo, bisogna sempre mostrare la massima attenzione e scappare/approfittare di ogni occasione che si possa venire a creare.

Dal punto di vista della valutazione, Leonardo attualmente è sottovalutata di circa il 30%. Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa. L’unico aspetto negativo è che tre mesi fa il consenso medio degli analisti era Buy, per cui ha subito un lieve downgrade. Anche utilizzando metodi di valutazione basati sui fondamentali il titolo risulta sempre essere sottovalutato con una sottovalutazione che si aggira intorno al 30%.

Leonardo come reagirà agli attacchi della stampa? Analisi grafica e previsionale

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo del 5,31% rispetto alla seduta precedente a 6,544€.

Siccome a maggio parlavamo di un possibile ribasso mensile qualora si fossero verificare alcune condizioni, incominciamo col dire che questa ipotesi è stata scongiurata dalla chiusura mensile.

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista e, seppure con qualche difficoltà, punta al I° obiettivo di prezzo in area 8,1621€. Una chiusura settimanale sopra questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 11,2264€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 14,29€ (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti avrebbero la meglio nel caso in cui si verificassero chiusure settimanali inferiori a 6,2588€.