Ci sono persone più o meno scaramantiche. Ma la sera del 31 dicembre praticamente tutti indossano biancheria rossa e mangiano almeno un cucchiaio di lenticchie. Tutti sperano infatti in un anno fortunato, ricco di soldi, amore e salute. Per questo, ci si adegua alle tradizioni popolari. Oltre a questi due riti notissimi, ve n’è anche un altro che, probabilmente, non tutti conoscono. Le sue origini affondano nella realtà contadina. Il riso è simbolo di abbondanza e prosperità. E quindi, in senso lato, di soldi e ricchezza. Proprio per questo motivo, la sera del 31 dicembre bisognerebbe cucinarlo oppure, semplicemente, spargerlo crudo direttamente sulla tavola.

Ogni luogo del Pianeta ha le sue usanze e tradizioni. Del resto, esiste pure il famosissimo proverbio “Paese che vai, usanza che trovi”. Quindi, lenticchie e intimo rosso funzionano ma per Capodanno scopriamo anche queste 7 tradizioni porta fortuna dal resto del Mondo. Per scoprirle, basta proseguire la lettura di questo articolo. Per curiosità e arricchimento culturale personale, ma anche per provare a metterle in pratica alla fine di questo 2021. D’altra parte, viviamo in una società sempre più globalizzata e multietnica, e le usanze nel Mondo si assomigliano o discostano tra loro parecchio. Ad esempio, nelle superstizioni legate alla numerologia, pochi sanno che questo numero porta tremendamente sfiga e non è il 13 e neppure il 17. Ma torniamo a concentrarci sulla sera di San Silvestro.

Nonostante il freddo, allo scoccare della mezzanotte, i russi aprono la porta di casa per dare il benvenuto all’anno nuovo. Gli argentini, invece, stracciano i documenti vecchi per poi gettarli dalla finestra come fossero coriandoli. Restando in America Latina, in Perù si bruciano dei fantocci di carta pesta che hanno le sembianze di uomini politici o del mondo dello spettacolo. Un gesto quindi propiziatorio ma anche goliardico e sarcastico.

Vediamo invece cosa succede nei Paesi a noi più vicini

I tedeschi mettono in tavola dei dolci ripieni: in genere, crepes o krapfen. Questi vengono farciti con crema o marmellata, uno solo con della senape. Lo sfortunato che addenterà il dolce non così buono e goloso, avrà, in compenso, un anno ricco e florido. Inoltre, sempre in Germania, c’è una vecchia usanza. Poiché il piombo è considerato porta fortuna, la notte di Capodanno se ne fa colare un po’ in un bicchiere di acqua fredda. Se il metallo assume una perfetta forma sferica, è buon segno.

Gli inglesi, invece, creano un cerchio costituito da 13 candele accese e vi ballano in mezzo.

Spostiamoci infine in Asia e vediamo cosa fanno gli orientali

In Thailandia, specie nelle località di mare, si aspetta la mezzanotte in spiaggia. Nel frattempo, si preparano delle lanterne di carta di riso. Allo scoccare delle ore 24, si accendono le lanterne e le si fanno volare nel cielo mentre si esprime un desiderio. Un rito molto romantico e anche suggestivo per l’atmosfera che si crea, con il cielo completamente punteggiato da tanti oggetti luminosi che salgono verso l’alto e diventano sempre più piccini.

Molto più religioso il rito propiziatorio che si svolge a Tokyo. I giapponesi si recano in un tempio per ascoltare i 108 rintocchi di campana che stanno a simboleggiare la purificazione dagli altrettanti 108 peccati facenti parte del pensiero buddhista.

