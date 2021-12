Potremmo definire la pelle come “l’abito” che indossiamo fin dalla nascita, che ci avvolge e protegge e ci rende unici e particolari.

Avere una pelle curata e nutrita, dall’aspetto roseo e sano senza particolari sforzi è privilegio dei bimbi e di pochi adulti fortunati.

A volte infatti crescendo, a partire dall’adolescenza fin nell’età adulta, la pelle può presentare imperfezioni e segni prima ancora della comparsa delle rughe.

A questo proposito abbiamo visto come dire addio a pelle lucida e grassa è possibile con questa maschera e 2 semplici ingredienti.

Ad influire sull’aspetto e la grana della cute non sono però soltanto fattori genetici o ormonali, ma anche e soprattutto fattori ambientali e cattive abitudini.

Ne avevamo analizzate alcune impensabili che rovinano la pelle del viso favorendo le imperfezioni.

L’importanza dell’idratazione per l’intero organismo è ormai nota, ma pochi considerano che anche la pelle ha bisogno di “dissetarsi” per poter risplendere al massimo.

Non basta dunque bere molta acqua e introdurre liquidi con l’alimentazione (frutta e verdura ne sono ricchissimi!) ma è necessario anche un aiuto esterno.

In commercio possiamo trovare tantissimi tipi di crema a questo scopo.

Ad esempio per una pelle liscia e compatta come ventenni ecco 3 creme perfette sia a 40 che a 60 anni.

Tuttavia a volte molte di queste sono estremamente costose e spesso neanche riescono a soddisfare a pieno le nostre esigenze.

In questo periodo a mettere a dura pelle l’epidermide è soprattutto il grande freddo.

Temperature in picchiata, venti freddi e ghiaccio al mattino e alla sera possono davvero irritare la pelle e non soltanto quelle più sensibili.

Una vera coccola pronta in 5 minuti

Per ovviare a questo problema possiamo far affidamento a pochi e genuini ingredienti che potremmo già avere in dispensa.

Lenisce e nutre la pelle irritata dal freddo questa strepitosa maschera home made degna delle migliori Spa, facilissima da preparare e dai risultati sorprendenti.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è:

1 vasetto di yogurt bianco da 125 ml;

1 banana non troppo matura;

2 cucchiaini di miele

1 cucchiaino di olio extra vergine d’oliva

Schiacciamo la banana con la forchetta riducendola ad una purea omogenea.

Aggiungiamo il vasetto di yogurt, i due cucchiaini di miele ed il cucchiaino di olio extravergine.

Applichiamo sulla pelle pulita e lasciamo in posa per circa 20 minuti, risciacquiamo ed osserviamo fin da subito come la pelle appaia più luminosa.

La pelle ne troverà giovamento e così nutrita e ristorata sarà pronta a difendersi ancora meglio dal freddo e dalle intemperie.