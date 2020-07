Si parla tanto in questo periodo di OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, delle sue presunte colpe, dei ritardi informativi, dei soccorsi mondiali per la pandemia. Le parole poi del Presidente Usa Trump hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche. Un peccato, anche che sia passata logicamente sotto traccia la giornata mondiale dello sport, che si tiene tutti gli anni tra primavera ed estate. L’occasione per l’OMS di analizzare i rapporti e le statistiche tra sport, salute e benessere della popolazione mondiale. Un peccato, si diceva, perché, a causa di ben altri problemi, non abbiamo accentrato la nostra attenzione dei suggerimenti importanti riguardanti la nostra salute.

Qualche statistica

Le statistiche sono state comunque fornite, anche se non aggiornate a causa del coronavirus, e non sono particolarmente gratificanti:

– Il 30% degli adulti della terra non fa abbastanza attività fisica settimanale, che, equivale ad almeno 3 ore di sport o attività equivalente.

– Il 33% della popolazione mondiale è completamente inattivo

Altro punto focale: dobbiamo fare più informazione sui bambini, che, tendono invece a preferire i videogiochi allo sport. Le nuove generazioni, a differenze di quelle di mamma e papà, passano più ore seduti che per strada o all’oratorio a giocare, come si faceva una volta. Risultato: aumento dell’obesità nell’età preadolescenziale.

Lo sport per alleviare i dolori

Oltre alle mere statistiche, comunque importanti, ecco una tabella che riassume come l’emicrania si elimina con la bici, addio all’artrite con la camminata veloce e via dicendo. Spunti interessanti perché abbinano agli sport i benefici non solo sul fisico, ma sui singoli disturbi. Ecco allora che:

– La corsa e la camminata veloce prevengono l’artrite

– Bici, nuoto e corsa spazzano via il mal di testa

– Step, aerobica e palestra combattono l’osteoporosi

– Il “nordic walking”, la camminata montana coi bastoncini da sci, previene la sclerosi multipla

Gli effetti di questi sport sul nostro fisico

L’emicrania si elimina con la bici, addio all’artrite con la camminata veloce perché l’attività sportiva consente al nostro corpo di:

– Consumare gli zuccheri

– Ridurre lo stress

– Abbassare i livelli di colesterolo e glicemia

– Prevenire le malattie degenerative come il Parkinson

– Allungare le aspettative di vita

– Ridurre il rischio tumori

– Migliorare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione cerebrale

Il nostro “team benessere” della redazione si unisce alle direttive OMS e consiglia di fare sport e vivere meglio.