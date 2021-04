Da oltre un anno non si vola più come una volta poiché l’emergenza sanitaria ha spezzato le ali al traffico aereo. L’Enac ha pubblicato i dati dei passeggeri transitati negli aeroporti italiani durante il 2020. Purtroppo il calo è del 72,5% rispetto al 2019 corrispondente a 52.759.724 passeggeri in meno.

L’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha generato una crisi senza precedenti colpendo in modo inesorabile il comparto dei trasporti aerei. Le restrizioni e la paura per il contagio hanno fatto segnare un -61% per il traffico nazionale, mentre il traffico internazionale ha avuto un calo del 78,3%. Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Orio al Serio, Catania e Venezia hanno avuto il maggior calo di passeggeri.

In questo periodo nefasto per i trasporti aerei, Ryanair ha trasportato 11.836.904 passeggeri nei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter. Seguono Alitalia con 6.514.570 passeggeri e EasyJet con 3.545.247 passeggeri.

Rimettere insieme i cocci

Ora per le società operanti nei trasporti aerei non sarà facile ripartire ma tornare a viaggiare in piena sicurezza non è solo un auspicio, bensì un obiettivo necessario per la ripresa.

La crisi pandemica ha colpito tutti indistintamente mettendo in evidenza la fragilità del sistema economico italiano. Bisogna rimettere insieme tutti i cocci e ripartire subito perché si avvicina la stagione estiva. Avendo comportamenti responsabili e con un’accelerazione nella campagna vaccinale la ripresa degli spostamenti in aereo potrebbe svolgersi nella massima sicurezza.

Il settore aereo si lecca le ferite

Nell’aviazione civile moderna un fenomeno di questa portata non si è mai verificato. Anzi da decenni il traffico aereo ha avuto una crescita più o meno costante nel tempo. Ora però il quadro è decisamente diverso: il settore aereo si lecca le ferite. Per invertire la rotta bisogna ricominciare a viaggiare per turismo e per affari.

Passeggeri devono riconquistare fiducia

Vista la situazione i player del settore hanno un compito non semplice: riconquistare la fiducia del passeggero di viaggiare in sicurezza. Il Governo sta tentando in tutti i modi di gettare le basi combinando campagna vaccinale, voli Covid-free e pass sanitario per ridare linfa al trasporto aereo. L’emergenza sanitaria ha spezzato le ali al traffico aereo ma ora bisogna subito cambiare rotta.