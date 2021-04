Abbiamo una famiglia numerosa e siamo costretti a fare una o più lavatrici al giorno? Le bollette di acqua e luce sono sempre troppo alte? Non sappiamo come pulire alcuni oggetti? Da oggi non avremo più questo problema. Noi di Proiezioni di Borsa stiamo per presentare l’elettrodomestico che tutti dovremmo acquistare per risparmiare sulla bolletta ed evitare gli sprechi: la lavatrice a ultrasuoni.

Cos’è e come funziona la lavatrice a ultrasuoni

La lavatrice a ultrasuoni è un apparecchio che sfrutta il processo della cavitazione acustica per eliminare sporco e grasso. Al suo interno troviamo una vaschetta e un trasduttore che produce ultrasuoni. Per usarla è sufficiente inserire l’oggetto da lavare nella vaschetta, aggiungere il detergente e accendere.

Le bolle che si formeranno nel liquido scoppiando produrranno energia e rimuoveranno ogni traccia di impurità da capi e oggetti. Il tutto facendoci risparmiare acqua, tempo e corrente elettrica.

In commercio esistono vari tipi di lavatrici a ultrasuoni ma tutti richiedono pochissimi euro per la manutenzione. Al momento dell’acquisto dobbiamo valutare dimensioni, materiali di costruzione e modalità di lavaggio. In linea di massima quelle costruite in acciaio inox sono più resistenti e hanno vita più lunga.

Utilizzando una lavatrice a ultrasuoni avremo bisogno di una quantità di prodotti molto ridotta e riusciremo a risparmiare acqua: i lavaggi completi durano pochi minuti.

Ma soprattutto riusciremo a ridare vita a tutti quegli oggetti che abbiamo in casa e che richiedono tecniche di pulizia particolari. Questi apparecchi vengono infatti utilizzati nella pulizia dei gioielli, nel settore automobilistico e in quello delle riparazioni elettroniche.

Proviamo a lavare vetri, ceramiche, soprammobili, plastica e tutto ciò che ci viene in mente. Avremo risultati straordinari senza impazzire con detergenti vari e senza far lievitare i costi della bolletta.

Se “l’elettrodomestico che tutti dovremmo acquistare per risparmiare sulla bolletta ed evitare gli sprechi” è stato utile e cerchiamo altri consigli per ridurre le spese consigliamo anche: “come scegliere il depuratore d’acqua giusto per la nostra casa”.