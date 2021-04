Per molte persone una delle stanze preferite della casa, è la sala da bagno. Non capita a tutti di averne una molto grande o di avere i mezzi per creare il bagno dei sogni. Ad ogni modo ci si può sempre ispirare a dei modelli lussuosi, che non avremmo neanche immaginato potessero esistere.

L’elemento fondamentale per creare un vero bagno di lusso degno di una vera regina, o re, è assolutamente uno: la vasca da bagno. Da sempre è un luogo di rilassamento e di rigenerazione. Non soltanto per la pulizia del corpo, ma per il benessere mentale ed emotivo.

Immergerci nell’acqua calda rimanda infatti ai primi momenti di vita che abbiamo vissuto nel ventre della nostra mamma. Ed è un buon modo per immergersi in acqua, quando la stagione è troppo fredda per nuotare nel mare o nei corsi d’acqua.

La vasca è un elemento di design molto in voga e da sempre esistono innumerevoli modelli. Sia per la struttura e la forma, curata attraverso l’uso di curve o piuttosto con forme squadrate, o per il colore ed il materiale. I materiali più usati erano legno e ferro, oggi l’acciaio e la pietra, fino ad arrivare alla ceramica.

Quasi nessuno si immagina che delle vasche possano essere costruite in pietre semi-preziose e preziose. Un modello bellissimo è stato creato recentemente in ametista da una designer fiorentina.

Quasi inimmaginabile, certe sale da bagno possono essere adornate da muri, mobili ed accessori in pietre.

L’utilizzo delle pietre naturali per la creazione di una sala da bagno unica ed originale

Il verde naturale della malachite brasiliana si associa bene con i lavandini o con i muri ai lati dello specchio del lavabo. Il bellissimo lapislazzulo blu, l’ametista o il quarzo rosa sono anch’esse utilizzate per i lavandini ed eccezionalmente per le vasche. I costi sono ovviamente molto alti, ma non è detto che non ci si possa far piacere scegliendo almeno un elemento della stanza, creandolo in pietra naturale.

Ad ogni modo, se non possiamo o vogliamo impiegare cifre a cinque o sei zeri, è possibile comunque creare un bellissimo ambiente decorandolo con piccole pietre. Queste sono facilmente acquistabili in negozi appositi e hanno un costo completamente accessibile.