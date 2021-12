Forse non molti ne sono convinti, ma una semplice pianta può cambiare in maniera fondamentale l’aspetto del nostro appartamento. Questi esseri viventi, infatti, hanno la capacità di abbellire, riscaldare e rendere più accogliente qualsiasi tipo di ambiente. Scegliendo il giusto genere di pianta e prendendosene cura in modo attento e preciso, la nostra casa otterrà finalmente il volto che da sempre volevamo regalarle. Le piante tra cui scegliere sono infinite e spesso la selezione non è così semplice come sembra. Per questo oggi ne vogliamo consigliare una che darebbe un tocco di classe al nostro salotto.

L’elegantissima pianta che sta facendo furore e che renderà la nostra casa simile a una reggia

Di piante belle, eleganti e che portano anche fortuna avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo indicata una super raffinata, capace di rendere elegante qualsiasi stanza. Oppure, in un altro articolo, ne avevamo descritta un’altra sempre molto piacevole alla vista, che inoltre attira anche fortuna e soldi nelle case di chi l’accoglie. Oggi continuiamo la nostra lista, aggiungendo un nome che forse non tutti ancora conoscono. Stiamo parlando della Hydrocotyle verticillata. Infatti, è questa l’elegantissima pianta che sta facendo furore e che renderà la nostra casa simile a una reggia.

Ecco il modo migliore per prendersi cura della Hydrocotyle verticillata per farla crescere forte e sana

Per chi ancora non la conoscesse, la Hydrocotyle verticillata viene dal caldo torrido americano e si presenta con delle foglie intere, che ricordano dei piccoli ombrelli, e con un’altezza di circa 10 centimetri. Questo, quindi, la rende perfetta anche per appartamenti non esattamente grandi. Stiamo comunque parlando di una pianta che, fortunatamente, è piuttosto facile da coltivare e che non ci darà troppi problemi. L’idea migliore sarebbe quella di farla crescere in acquario, che renderebbe l’atmosfera ancor più elegante. Ha bisogno di illuminazione non diretta e di una temperatura che non vada mai al di sopra dei 26 gradi. Con delle piccole accortezze, quindi, sarà davvero un gioco da ragazzi riuscire a farla crescere rigogliosa e in forze.

Dovremo solo ricordarci di sistemare l’acquario in una stanza che abbia della luce, ma che non accolga in modo diretto i raggi del sole. Per quanto riguarda la temperatura, poi, abbiamo già specificato i gradi oltre cui non andare. Dovremo, inoltre, ricordarci di tenere i suoi steli distanti di qualche centimetro l’uno dall’altro nel substrato, in modo tale da non impedirne la crescita.

