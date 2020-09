Leggi come eliminare in 5 minuti i peli con il tuo dentifricio. Moltissime donne sul corpo hanno pochi peli. Soprattutto se abbiamo passato tanto tempo della nostra vita a fare la ceretta, il bulbo del nostro pelo si sarà talmente indebolito che sul corpo avremo pochissimi peli. Nonostante i pochi peli, questi possono essere comunque fastidiosi e soprattutto esteticamente brutti. Non è assolutamente necessario però fare la ceretta. Puoi tranquillamente utilizzare questo metodo.

Tutto ciò che ti servirà è il tuo normalissimo dentifricio, 5 minuti del tuo tempo e una maschera peel off. Infatti potete depilarvi in questo modo prima di farvi la doccia. Ma vediamo ora come fare. Prendete un contenitore e inserite la vostra maschera peel off. Ovviamente ricordatevi che a seconda della zona che volete depilare dovrete mettere più o meno ingredienti. Quindi se è una gamba ne servirà oggettivamente di più rispetto ad un piede. Una volta aggiunta la maschera peel off, potete inserire un po’ di dentifricio. Mescolate bene il tutto prima che si secchi con un cucchiaio. Prendete poi un pennello e iniziate a mettere il composto sulla parte desiderata. Fate asciugare la maschera peel off sulla zona scelta e una volta asciutta strappate la maschera.

Ed ecco qui la vostra ceretta con il dentifricio. Ovviamente evitate di farlo sul viso, quindi per eliminare i baffetti. Per le zone così delicate è sempre meglio fare affidamento ad una estetista. E soprattutto evitate di usare questo metodo se avete tanti peli, perché il risultato non sarà mai come quello di una vera ceretta. Potreste passare molto tempo a strappare peli che magari nemmeno si strappano e peggiorare la situazione. Usate questo metodo solo se avete pochi peli e sono già indeboliti da passate cerette e vedrete che funzionerà a meraviglia!