Una volta provata sarà difficile farne a meno! Pronta in 20 minuti, dal procedimento facilissimo, la torta che la Redazione vuole suggerire oggi ai suoi Lettori non presenta zuccheri aggiunti.

Un plumcake allo yogurt, sofficissimo e dal sapore delicato ottimo anche per chi deve mantenere sotto controllo i valori della glicemia.

Ideale per deliziare il palato di grandi e piccini non solo a colazione ma anche dopo pranzo o per merenda, proprio in virtù del suo basso contenuto di zuccheri.

Insomma, questa leggerissima torta senza zucchero per tenere a bada la glicemia ma con gusto, accontenta davvero tutti.

Per i più tradizionalisti, ecco una soffice nuvola di sapore con la torta semplice ai 7 vasetti.

Altra versione della torta ai 7 vasetti da non perdere assolutamente è quella salata, disponibile qui.

Di seguito, tutto l’occorrente per una buonissima torta allo yogurt senza zuccheri aggiunti.

Ingredienti

150 g di yogurt senza zucchero;

2 uova intere;

100 ml di latte;

60 g di burro morbido (oppure 3 cucchiai di olio di semi);

200 g di farina di tipo 2;

25 g di farina di riso;

25 g di fecola di patate;

1 bustina di lievito in polvere per dolci.

Leggerissima torta senza zucchero per tenere a bada la glicemia ma con gusto! Procedimento

Per portare in tavola una vera prelibatezza dai sapori semplici e genuini basta veramente poco impegno e pochissimi minuti. In un batter d’occhio, la torta sarà pronta per essere gustata, senza sensi di colpa!

Per preparare la torta, innanzitutto, con l’aiuto delle fruste elettriche, bisogna lavorare le uova con il burro fino ad ottenere un composto cremoso.

Aggiungere, poi, lo yogurt, il latte a filo e le due diverse tipologie di farina, precedentemente setacciate.

Mescolare per qualche minuto ed unire, poi, anche la fecola di patate e la bustina di lievito.

A questo punto, versare il composto in una tortiera rivestita da carta da forno e procedere alla cottura. Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180° C per circa 20 minuti.