La lasagna è un primo piatto della tradizione molto gustoso e saporito, ideale per feste, per occasioni speciali o per pranzi domenicali.

Sedersi a tavola e gustare una bella porzione di lasagna piace a chiunque.

Ma per gli amanti della linea e per chi cede raramente alle tentazioni di un piatto calorico è possibile creare una piccola variante nella ricetta.

Infatti con qualche semplice accorgimento si può realizzare una valida alternativa alla classica lasagna senza grandi sensi di colpa.

Leggera e delicata senza appesantire e senza rinunciare al sapore ecco la lasagna perfetta anche per i buongustai

Si può rendere la lasagna più leggera senza stravolgere i suoi ingredienti principali con semplici passaggi.

Infatti si può ottenere una besciamella più leggera utilizzando latte parzialmente scremato o totalmente scremato.

Si può sostituire il burro con olio di semi di girasole.

Il ragù di carne, che prevede l’utilizzo di carni di manzo piuttosto grasse, può essere sostituito con un trito di vitello, sicuramente meno ricco di grassi saturi.

Vediamo dunque gli ingredienti per 4/6 persone

2/3 cucchiai di trito carote/cipolle/sedano;

500g di trito di carne magra;

250g di passata di pomodoro;

3 cucchiai di olio evo;

30ml di vino;

250g di pasta fresca per lasagne;

sale e pepe q.b.

Per 500ml besciamella

25g di olio;

25g di farina;

500g di latte parzialmente o totalmente scremato;

noce moscata;

sale q.b.

Per la farcia

3/4 cucchiai di parmigiano;

250g di provola;

Procedimento

Far soffriggere il misto di verdure nell’olio.

Far appassire, aggiungere la carne mista, e far cuocere a fiamma viva per alcuni minuti.

Sfumare con il vino e far evaporare.

Unire la passata e far cuocere almeno un’ora.

Preparare la besciamella amalgamando la farina nell’olio caldo, mescolando bene.

Togliere dal fuoco e versare a filo il latte precedentemente riscaldato, girando con le fruste per evitare la formazione di grumi.

Si dovrà ottenere una crema liscia ed omogenea.

Aggiungere sale e noce moscata.

Assemblare la lasagna alternando i vari strati di sfoglia con ragù, besciamella e provola.

Ripetere fino all’esaurimento degli ingredienti, avendo cura di terminare il tutto con qualche cucchiaiata di ragù cosparso di parmigiano.

Infornare per 25/30 minuti a 160 gradi.

Ecco allora una lasagna leggera e delicata, senza appesantire e senza rinunce.

