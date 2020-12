Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Protagoniste indiscusse di questo autunno, le mele sono anche un ingrediente molto amato che regala tante soddisfazioni. Basta sfogliare la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa per conoscere innumerevoli ricette che hanno come ingrediente principale la mela. Questa sera, però, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori una versione ancora più leggera di quello che viene considerato un grande classico della cucina italiana, la torta di mele. Priva di burro, la ricetta è davvero pratica e veloce. Di seguito tutto l’occorrente per 8 persone

Ingredienti

3 mele, preferibilmente le “Golden Delicious”;

1 limone;

130 g di acqua;

250 g di farina tipo 00;

180 g di zucchero;

130 g di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci.

Leggera come una nuvola la ricetta speciale della torta di mele all’acqua. Procedimento

Realizzare la torta di mele all’acqua è molto semplice. Lavare, sbucciare e tagliare a fette sottili le mele e lasciarle in una ciotola con il succo di un limone. In un’altra ciotola inserire le uova e lavorarle con lo zucchero. Dopo qualche minuto, si formerà il consueto composto spumoso. A questo punto, setacciare la farina ed incorporare alle uova. Mescolare ed aggiungere a filo l’olio e l’acqua. Setacciare il lievito ed aggiungerlo agli altri ingredienti.

A questo punto, prendere una tortiera imburrata o ricoperta da carta da forno, bagnata con acqua corrente e strizzata per bene. In questo modo aderirà con più facilità allo stampo. Versare parte del composto e ricoprire con uno strato di mele. Ripetere lo stesso procedimento con il secondo strato. Far cuocere alla temperatura di 170°, in un forno già caldo, per circa 40-45 minuti. Una volta cotta, la torta potrà essere gustata. Prima di servire si consiglia uno strato di zucchero a velo per quel tocco di dolcezza in più.

