Come fatto notare in un precedente report (La tendenza in corso sulle azioni D’Amico Int Shipping è ribassista e un interessante livello di acquisto è molto vicino), il supporto in area 0,094 euro ha offerto negli ultimi mesi sempre un valido supporto.

Questa volta, però, potrebbe essere la volta buona per un’accelerazione ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, dopo l’ultimo del supporto le quotazioni hanno cercato nuovamente di ripartire al rialzo. Purtroppo, l’effimero rialzo delle azioni D’Amico Int Shipping non cambia il destino del titolo che è ancora al ribasso. La chiusura settimanale inferiore a 0,094 euro, infatti, potrebbe essere confermata dalla settimana in corsa e a quel punto si aprirebbero le porte a una continuazione del ribasso fino al I obiettivo di prezzo in area 0,0842 euro.

La mancata tenuta di questo supporto, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino al II obiettivo di prezzo in area 0,0586 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 0,033 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di una decisa chiusura settimanale superiore a 0,1 euro.

La valutazione del titolo D’Amico Int Shipping

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio (0,15 euro) che esprime una sottovalutazione di circa il 37%. Secondo il nostro Ufficio Studi, invece, la sottovalutazione è ancora maggiore. I nostri calcoli sul fair value, infatti, ci fanno affermare che il prezzo “giusto e quindi obiettivo” dovrebbe essere intorno a 0,32 euro per azione.

Un altro indicatore che esprime una forte valutazione del titolo è il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le azioni del titolo sono sottovalutate di oltre il 100%.

C’è, però, un aspetto che non va trascurato. Durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo. Gli analisti, infatti, hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.

L’effimero rialzo delle azioni D’Amico Int Shipping non cambia il destino del titolo che è ancora al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 7 febbraio a 0,0920 euro in ribasso dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale