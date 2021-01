Regione che vai, pecorino che trovi. In realtà non tutte, però. Questo formaggio, infatti, viene prodotto in oltre 12 zone d’Italia. Il sapore e il profumo (per altri puzza) sono inconfondibili. Ma con questo articolo, il nostro obiettivo è un altro: capire l’effetto straordinario di un pecorino sulla salute. L’Università Politecnica delle Marche ha terminato uno studio con la collaborazione dell’Assam. Ebbene, i formaggi prodotti con il latte dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata, hanno una biodiversità macrobiotica senza eguali.

Infatti uno speciale lievito, durante il processo di maturazione, influenza positivamente la consistenza, l’odore e il sapore delle forme di formaggio. Questi lieviti virtuosi hanno meravigliato gli stessi ricercatori di microbiologia applicata agli alimenti. Perciò, gli studi andranno ancora avanti prima di capire quale potrebbe essere la fonte di questi lieviti virtuosi. Si fanno attualmente già delle ipotesi ma prima di rendere note le conclusioni meglio approfondire lo studio. La biodiversità che dona consistenza, odore e sapore al pecorino potrebbe derivare anche dalla materia prima.

Quanto piace il formaggio

I consumatori sono molto attenti all’etichetta prima di acquistare una forma di formaggio. Infatti l’orientamento è di comprare prodotti di produzioni tradizionali e di qualità, dando uno sguardo alle caratteristiche probiotiche e funzionali. Ormai il cittadino punta a consumare alimenti prodotti in modo del tutto naturale rispetto ad alimenti modificati.

Prodotti naturali

Perciò la ricchezza nutrizionale ha un ruolo determinante nella scelta del prodotto. I cibi locali e di origine certa stanno conquistando una fetta del mercato sempre più ampia. Non a caso i produttori caseari hanno allargato i propri orizzonti. Il consorzio ha registrato il marchio del Pecorino Romano Dop in Giappone.

I giapponesi presi per la gola

A quanto pare i giapponesi mangiano tanto pecorino. Quando si rendono conto dell’origine, della natura e della qualità del prodotto non perdono occasione per fare incetta di formaggio. Nonostante un giro d’affari di 3 milioni di euro, in Giappone ci sono ancora molti spazi per crescere. Intanto abbiamo scoperto l’effetto straordinario di un pecorino sulla salute.